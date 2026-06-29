Supercomputador prevê favoritos nas oitavas da Copa do Mundo; veja as chances do Brasil

As oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 prometem confrontos equilibrados, mas, para o supercomputador da Opta, algumas seleções chegam com amplo favoritismo. Após apontar a Espanha como principal candidata ao título do torneio, a plataforma divulgou as probabilidades de classificação para todos os duelos da fase eliminatória.

O levantamento foi realizado com base em aproximadamente 10 mil simulações, cruzando estatísticas de desempenho, força dos elencos e diversos indicadores para estimar as chances de cada seleção avançar às quartas de final.

Brasil aparece entre os favoritos

Na projeção da Opta, o Brasil tem 69,45% de probabilidade de superar o Japão. O percentual coloca a equipe comandada por Carlo Ancelotti entre as seleções mais cotadas para seguir viva na competição, atrás apenas de favoritos como Argentina, França, Espanha, Inglaterra e Alemanha.

A tecnologia da Opta ganhou ainda mais notoriedade recentemente ao acertar a previsão para a final da Liga dos Campeões da UEFA 2025–26, quando apontou o Paris Saint-Germain como favorito ao título com 56% de chances.

Argentina lidera projeções

O confronto considerado mais desequilibrado das oitavas envolve a Argentina. A atual campeã mundial aparece com 87,87% de probabilidade de eliminar Cabo Verde, que recebeu apenas 12,13% nas simulações realizadas pelo sistema.

Logo atrás aparecem França (83,28%), Espanha (83,14%), Inglaterra (82,25%) e Alemanha (80,49%), todas apontadas como amplas favoritas em seus respectivos confrontos.

Duelo mais equilibrado das oitavas

Se alguns confrontos têm favoritos bem definidos, outros prometem maior equilíbrio. Segundo o supercomputador, a partida entre Egito e Austrália é a mais imprevisível desta fase.

Nas simulações, os egípcios aparecem com 54,34% de chances de classificação, enquanto os australianos somam 45,66%, uma diferença inferior a dez pontos percentuais.

Outras previsões para o Mundial

As projeções da Opta não são as únicas divulgadas durante a Copa do Mundo. Um estudo da Fundação Getulio Vargas também colocou a Espanha como favorita ao título, enquanto outra análise estatística brasileira, conhecida como "Vidente das Copas", diverge do cenário e aponta Portugal como principal candidato ao troféu. No mesmo levantamento, a previsão é de que o Brasil seja eliminado antes das semifinais.

Supercomputador já acertou o primeiro resultado

A primeira previsão do supercomputador já foi confirmada em campo. Na noite de domingo, 28, o Canadá derrotou a África do Sul por 1 a 0 e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Antes da bola rolar, a Opta apontava os canadenses como favoritos, com cerca de 69% de probabilidade de vitória, enquanto os sul-africanos apareciam com aproximadamente 31%, validando a primeira projeção da plataforma nesta fase do torneio.

Veja as projeções para os próximos duelos: