Esporte

Fase de grupos copa 2026

Supercomputador prevê favoritos nas oitavas da Copa do Mundo; veja as chances do Brasil

Tecnologia da Opta simulou cerca de 10 mil cenários e apontou as chances de cada seleção nos confrontos eliminatórios da Copa do Mundo

Vini Jr.: estudo baseado em estatísticas projeta os favoritos da fase eliminatória e aponta qual duelo deve ser o mais equilibrado da rodada (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Vini Jr.: estudo baseado em estatísticas projeta os favoritos da fase eliminatória e aponta qual duelo deve ser o mais equilibrado da rodada (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 29 de junho de 2026 às 10h52.

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As oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 prometem confrontos equilibrados, mas, para o supercomputador da Opta, algumas seleções chegam com amplo favoritismo. Após apontar a Espanha como principal candidata ao título do torneio, a plataforma divulgou as probabilidades de classificação para todos os duelos da fase eliminatória.

O levantamento foi realizado com base em aproximadamente 10 mil simulações, cruzando estatísticas de desempenho, força dos elencos e diversos indicadores para estimar as chances de cada seleção avançar às quartas de final.

Brasil aparece entre os favoritos

Na projeção da Opta, o Brasil tem 69,45% de probabilidade de superar o Japão. O percentual coloca a equipe comandada por Carlo Ancelotti entre as seleções mais cotadas para seguir viva na competição, atrás apenas de favoritos como Argentina, França, Espanha, Inglaterra e Alemanha.

A tecnologia da Opta ganhou ainda mais notoriedade recentemente ao acertar a previsão para a final da Liga dos Campeões da UEFA 2025–26, quando apontou o Paris Saint-Germain como favorito ao título com 56% de chances.

Argentina lidera projeções

O confronto considerado mais desequilibrado das oitavas envolve a Argentina. A atual campeã mundial aparece com 87,87% de probabilidade de eliminar Cabo Verde, que recebeu apenas 12,13% nas simulações realizadas pelo sistema.

Logo atrás aparecem França (83,28%), Espanha (83,14%), Inglaterra (82,25%) e Alemanha (80,49%), todas apontadas como amplas favoritas em seus respectivos confrontos.

Duelo mais equilibrado das oitavas

Se alguns confrontos têm favoritos bem definidos, outros prometem maior equilíbrio. Segundo o supercomputador, a partida entre Egito e Austrália é a mais imprevisível desta fase.

Nas simulações, os egípcios aparecem com 54,34% de chances de classificação, enquanto os australianos somam 45,66%, uma diferença inferior a dez pontos percentuais.

Outras previsões para o Mundial

As projeções da Opta não são as únicas divulgadas durante a Copa do Mundo. Um estudo da Fundação Getulio Vargas também colocou a Espanha como favorita ao título, enquanto outra análise estatística brasileira, conhecida como "Vidente das Copas", diverge do cenário e aponta Portugal como principal candidato ao troféu. No mesmo levantamento, a previsão é de que o Brasil seja eliminado antes das semifinais.

Supercomputador já acertou o primeiro resultado

A primeira previsão do supercomputador já foi confirmada em campo. Na noite de domingo, 28, o Canadá derrotou a África do Sul por 1 a 0 e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Antes da bola rolar, a Opta apontava os canadenses como favoritos, com cerca de 69% de probabilidade de vitória, enquanto os sul-africanos apareciam com aproximadamente 31%, validando a primeira projeção da plataforma nesta fase do torneio.

Veja as projeções para os próximos duelos:

  • Brasil (69,45%) x Japão (30,55%)
  • Alemanha (80,49%) x Paraguai (19,51%)
  • Holanda (60,32%) x Marrocos (39,68%)
  • Costa do Marfim (31,95%) x Noruega (68,05%)
  • França (83,28%) x Suécia (16,72%)
  • México (60,19%) x Equador (39,81%)
  • Inglaterra (82,25%) x República Democrática do Congo (17,75%)
  • Bélgica (56,67%) x Senegal (43,33%)
  • Estados Unidos (78,44%) x Bósnia e Herzegovina (21,56%)
  • Espanha (83,14%) x Áustria (16,86%)
  • Portugal (67,30%) x Croácia (32,70%)
  • Suíça (64,90%) x Argélia (35,10%)
  • Austrália (45,66%) x Egito (54,34%)
  • Argentina (87,87%) x Cabo Verde (12,13%)
  • Colômbia (74,58%) x Gana (25,42%)
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