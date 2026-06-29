Qual uniforme o Brasil vai usar contra o Japão? Veja decisão da Fifa

A Fifa definiu, no sábado, 27, os uniformes que Brasil e Japão usarão no confronto de segunda-feira, 29, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026.

Brasil vai com o tradicional

A Seleção Brasileira vai a campo com sua combinação mais tradicional: camisa amarela, calção azul e meias brancas.

A escolha marca uma mudança em relação ao último jogo do Brasil. Contra a Escócia, na fase de grupos, a equipe usou calção e meias brancas, combinação rara, adotada apenas dez vezes antes em Copas do Mundo.

O meio-campista brasileiro, o atacante marroquino Brahim Díaz e o zagueiro brasileiro Douglas Santos: Brasil e Marrocos empataram na estreia da Copa (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

O Japão entra em campo com o uniforme reserva, ainda não utilizado no torneio: camisa branca com detalhes em preto, calção preto e meias pretas. O goleiro Zion Suzuki veste verde com detalhes em magenta.

A escolha segue um critério da Fifa: fazer com que cada seleção use todos os uniformes registrados ao longo da competição. Por isso o Japão troca o azul tradicional pelo branco, mesmo sem conflito direto de cores com o Brasil.

Polêmica com uniforme de goleiro do Brasil

O goleiro Alisson joga com um conjunto completo na cor roxa. É a terceira cor diferente do arqueiro na competição: preto contra o Marrocos, rosa contra o Haiti e verde contra a Escócia.

Antes do confronto contra a Escócia, na quarta-feira, 24, o presidente da CBF, Samir Xaud, vetou o uso do uniforme vermelho de goleiros — a Fifa havia anunciado anteriormente que Alisson, Ederson e Weverton usariam uniforme vermelho no confronto contra os escoceses.

Em 2025, o dirigente já tinha vetado o vermelho no segundo uniforme do Brasil, da Jordan.

Brasil e Japão lutam por uma vaga nas oitavas

A partida acontece no NRG Stadium, em Houston, às 14h (horário de Brasília). O Brasil terminou em primeiro no Grupo C, na frente de Marrocos, Escócia e Haiti. Quem avançar enfrenta o vencedor de Noruega x Costa do Marfim, nas oitavas de final.

A transmissão fica por conta de Globo e SBT, na TV aberta; sportv e N Sports, na TV fechada; além de Ge TV (via Globoplay) e CazéTV (YouTube).