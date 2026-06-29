Quem é o goleiro do Japão, que nasceu nos EUA e foi elogiado por Ancelotti

O Brasil entra em campo nesta segunda-feira, 29, diante do Japão, em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.

A seleção japonesa chega para o confronto após terminar na segunda colocação do Grupo F, com 5 pontos. E um dos destaques da equipe é o goleiro Zion Suzuki.

Com apenas 23 anos, o arqueiro japonês disputa sua primeira Copa do Mundo e, apesar da pouca idade, já é titular absoluto do Japão. Atualmente, ele defende o Parma, da Itália.

Nascido nos Estados Unidos, Zion Suzuki tem mãe japonesa e pai ganês. Porém, sua família se mudou para o Japão quando ele ainda era criança, e ele cresceu no país asiático.

Assim, ele começou sua formação como jogador no futebol japonês e optou por defender a seleção local, pela qual passou por diversas categorias de base, até fazer sua estreia na equipe principal em 2022.

Carreira

Suzuki foi revelado pelo Urawa Reds Diamonds e subiu para o profissional em 2020, fazendo sua estreia em 2021. Porém, sua passagem pelo time principal foi curta, com apenas 29 jogos.

Mas o tempo foi suficiente para chamar a atenção do Sint-Truiden, da Bélgica, onde ficou apenas na temporada 2023/24. Pelo time belga, participou de 32 jogos e rumou para uma das principais ligas do futebol europeu, a italiana.

Na temporada 2024/25, desembarcou no Parma, da Itália, onde atualmente é titular e vem se destacando com a camisa do time italiano. Ao todo, soma 59 jogos pela equipe. Além disso, de acordo com o Transfermarkt, site especializado em estatísticas e dados de futebol, Zion Suzuki tem um valor estimado em 20 milhões de euros (R$ 118.343.360 na cotação atual).

Elogiado por Ancelotti

Durante a entrevista coletiva concedida neste domingo, 28, Carlo Ancelotti foi perguntado sobre qual jogador da seleção japonesa acompanha com maior atenção. Em resposta, o treinador da Seleção Brasileira destacou o goleiro Zion Suzuki, elogiando o desempenho do jogador.

"Tem um japonês que estou seguindo porque ele joga no meu time, que era o Parma. O Suzuki tem feito um grande trabalho e é muito respeitado na minha região", disse o treinador.

Carlo Ancelotti começou sua carreira como jogador no Parma, atual time de Suzuki. Além disso, teve uma passagem como treinador pelo clube, sendo vice-campeão italiano na temporada 1996/97.