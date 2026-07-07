Frio avança pelo Centro-Sul e geadas atingem estados da Região Sul

Uma massa de ar polar continua influenciando o tempo no Centro-Sul do Brasil nesta terça-feira, 7, mantendo as temperaturas baixas e favorecendo a formação de geadas em áreas da Região Sul. O sistema também reduz a nebulosidade e mantém o tempo firme em grande parte do Sudeste e do Centro-Oeste, enquanto a chuva se concentra no Norte e em trechos do litoral do Nordeste.

As menores temperaturas são esperadas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, onde há previsão de geadas durante a madrugada. Ao longo do dia, o ar frio avança em direção ao Sudeste e provoca queda nas temperaturas no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais.

Segundo a meteorologista Andrea Ramos, o avanço da massa de ar polar prolonga a sequência de dias frios e mantém o tempo seco do Centro para o Sul do país. A expectativa é de que o resfriamento também seja sentido no Centro-Oeste, principalmente na quarta-feira.

Chuva fica concentrada no Norte e Nordeste

Enquanto o Centro-Sul permanece sob influência do ar seco, as pancadas de chuva devem atingir áreas do Amazonas, Rondônia, Amapá, Pará e Maranhão, com possibilidade de trovoadas e rajadas de vento. No litoral entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, a instabilidade continua sendo favorecida por um cavado atmosférico.

Nas demais regiões, a previsão é de tempo firme, baixa umidade relativa do ar durante a tarde em áreas do Centro-Oeste e do interior do Sudeste, além de grande amplitude térmica, com manhãs frias e tardes mais amenas.

*Com O Globo