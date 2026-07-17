Pela 1ª vez na Copa, Haaland passa Vozinha, ganha 30 milhões de seguidores e vira fenômeno

Pela primeira vez desde que a Copa do Mundo começou, em 11 de junho, o atacante Erling Haaland, da Noruega, passou o goleiro Vozinha, de Cabo Verde, e se tornou o atleta que mais ganhou seguidores durante a competição.

Haaland estava com 40,7 milhões de seguidores no início do Mundial e agora conta com 70,7 milhões -foram 30 milhões de novos fãs. Já Vozinha ganhou pouco mais de 29 milhões de seguidores -ele tinha 40 mil e subiu para os atuais 29,3 milhões.

Chama a atenção que no ranking dos 10 atletas que mais ganharam seguidores na Copa, dois são brasileiros: Neymar e Endrick.

Autor de dois gols contra o Brasil, Haaland virou fenômeno são somente pelo o que faz dentro dos gramados, mas também fora deles. Humilde, respeitoso e sempre com alto astral, ele caiu nas graças da galera.

Com mais de 70 milhões de seguidores no total, Haaland chegou ao Top-5 de atletas com mais fãs, atrás apenas de Cristiano Ronaldo (675 milhões), Lionel Messi (512,1 milhões), Neymar (241 milhões) e Mbappé (134 milhões). Nesta semana ele passou Mohamed Salah (66,7 milhões) e Vini Jr (62,6 milhões).

“Haaland é o grande fenômeno individual desta Copa, mas a presença de Neymar, Endrick e Vini Jr. entre os dez atletas que mais ganharam seguidores, mesmo com o Brasil eliminado nas oitavas, mostra que o engajamento não depende apenas do desempenho esportivo. O futebol ocupa um espaço cultural muito forte no Brasil, e o torcedor brasileiro não apenas acompanha: ele comenta, compartilha, cria memes e transforma cada jogador em personagem de uma narrativa que continua mesmo depois da eliminação”, explica Wagner Leitzke, Head de Desenvolvimento de Negócios (Business Development) da Agência End to End.

"Haaland já era um dos maiores jogadores do planeta para quem acompanha futebol, mas a Copa do Mundo tem uma capacidade única de furar essa bolha e apresentar atletas para uma audiência global muito mais ampla. É o maior palco do esporte e um acelerador de marcas pessoais. Ao mesmo tempo, o fato de três brasileiros aparecerem entre os dez jogadores que mais ganharam seguidores, mesmo com uma campanha mais curta do que o esperado pra nossa seleção, reforça que influência digital já não depende apenas de títulos. O futebol brasileiro continua sendo uma potência cultural, capaz de produzir personagens que despertam interesse muito além dos resultados dentro de campo", aponta Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Memes com Haaland

Além da brincadeira com o Google, o atacante do Manchester City vem gerando uma série de memes na internet, muitos deles com atores, influencers ou meros torcedores imitando o jeito "ogro" e desengonçado de andar e comemorar os gols do jogador, e outros, feitos por inteligência artificial — como vídeos de supostas caretas em restaurantes e batalhas vikings.

“O crescimento de seguidores é um indicador importante, mas o que realmente chama a atenção das marcas é a capacidade de gerar conversa. Haaland transformou boas atuações em entretenimento, com participação ativa nas brincadeiras e nos memes. Esse comportamento aumenta o engajamento, fortalece a conexão com diferentes públicos e cria um ambiente muito favorável para novas parcerias comerciais e campanhas publicitárias", aponta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

Entre os atletas que mais ganharam seguidores nas redes sociais, chama a atenção que três deles são brasileiros, com destaques para Neymar, Endrick e Vini Jr. Nomes como Cristiano Ronaldo, Messi e Mbappé também aparecem como destaques, assim como já vem acontecendo desde a Copa de 2018. Os jovens Bellingham e Yamal também estão entre os principais na lista.

Segundo dados do Flashscore, Erling Haaland chegou às quartas de final da Copa do Mundo com números expressivos de engajamento na temporada 2025/26 por seu clube. Entre os jogadores convocados para este Mundial, o atacante norueguês acumulou 20,3 milhões de aberturas de perfil — métrica da Flashscore que mede quantas vezes os usuários acessam a página de um atleta para consultar informações detalhadas, como notas de desempenho nas partidas mais recentes, valor de mercado, histórico de transferências e dados da carreira. Com esse número, Haaland ocupa a quarta posição no ranking dos jogadores mais acessados, atrás apenas de Kylian Mbappé (28,7 milhões), Lamine Yamal (26,8 milhões) e Cristiano Ronaldo (22,6 milhões).

"Vemos nessa relação personalidades e apelos distintos, mas muito carismáticos e atentos ao trabalho de redes sociais. Carisma e engajamento digital, junto com futebol, são talvez as 3 coisas que o mundo mais reconhece sobre Brasil. Isso conta muito. Mas, olhando para este top 10, a diversidade de desempenho, histórico e personalidade mostra que o segredo segue sendo ainda autenticidade", acrescenta Alexandre Vasconcellos, gerente regional da Flashscore no Brasil.

Confira o Top-10 de jogadores que mais ganharam seguidores desde o início da Copa:

1-Erling Haaland (Noruega) - 30 milhões

2-Vozinha (Cabo Verde) - 29,4 milhões

3-Cristiano Ronaldo (Portugal) - 10,2 milhões

4-Neymar Jr (Brasil) - 6,8 milhões

5-Lionel Messi (Argentina) - 6,1 milhões

6-Jude Bellingham (Inglaterra) - 6 milhões

7-Gilberto Mora (México) - 5,8 milhões

8-Endrick (Brasil) - 5,4 milhões

9-Micheal Olisé (França) - 4,5 milhões

10-Kylian Mbappé (França) - 4,5 milhões