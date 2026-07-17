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Beto Carrero: por dentro do plano de R$ 2 bilhões do parque mais visitado da América Latina

Com Hopi Hari recuperado e Cacau Park a caminho, Alex Murad aposta em três áreas temáticas, hotéis dentro do complexo e uma montanha-russa que promete ser a mais cara do Hemisfério Sul

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 17 de julho de 2026 às 17h58.

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O mercado brasileiro de parques temáticos passou a última década em ritmo de baixa. O Playcenter fechou as portas em 2012, o Terra Encantada saiu de cena no Rio e o Hopi Hari entrou em recuperação judicial em 2016. Nesse período, um parque nadou quase sozinho no topo: o Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina, que se tornou o mais visitado da América Latina.

Agora o cenário mudou. O Hopi Hari voltou a crescer e já recebe mais de 1 milhão de visitantes por ano. Alê Costa, fundador da Cacau Show, prepara um parque de 2 bilhões de reais no interior de São Paulo. O setor faturou 8,4 bilhões de reais em 2024 e projeta alta de 13% em 2025. Há 78 empreendimentos em desenvolvimento no país.

A resposta do Beto Carrero é o maior investimento da sua história: 2 bilhões de reais em quatro anos, para construir três novas áreas temáticas — duas infantis e uma dedicada ao Bob Esponja — mais três torres de hotel com 200 apartamentos cada. Em 2025, cerca de 2,9 milhões de pessoas passaram pelo parque, que faturou 660 milhões de reais, alta de 14%. A meta é dobrar o público, para 6 milhões por ano.

"A gente se propôs a fazer investimento de 2 bilhões de reais em quatro anos", diz Alex Murad, filho de Beto Carrero e presidente do parque. "Uma será a montanha-russa mais cara do Hemisfério Sul. O dobro de valor de qualquer uma que tem hoje."

No vídeo acima, a EXAME conta como o parque atravessou os anos mais difíceis do setor sem cair — e mais, crescendo. E o que o complexo está fazendo para seguir lá em cima. 

 

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