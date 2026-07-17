Fotógrafo de Messi dando banho em 'bebê' Yamal diz que argentino estava 'tímido' no dia

Joan Monfort, autor da icônica fotografia que mostra Lionel Messi dando banho no então bebê Lamine Yamal, segue atuando no jornalismo esportivo e produzindo imagens para veículos da Espanha, entre eles o Diario AS. A foto, registrada em 2007 e redescoberta anos depois, voltou a ganhar repercussão às vésperas da final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha.

O acervo de Monfort reúne uma extensa coleção de imagens de Yamal já vestindo a camisa do Barcelona, além de registros marcantes da despedida de Messi do clube catalão, em 2021. Entre eles, estão as fotografias do craque argentino emocionado durante a coletiva de despedida. Em suas plataformas profissionais, o fotógrafo se apresenta como “um freelancer com olhar atento aos detalhes” e mantém uma seção exclusiva dedicada a imagens de Messi.

Neste domingo, quase duas décadas após aquela sessão fotográfica, Messi e Yamal estarão frente a frente pela primeira vez como protagonistas de suas seleções na decisão do Mundial.

A imagem que marcou gerações surgiu durante uma ação beneficente promovida pelo jornal Sport em parceria com a Fundação Barcelona para arrecadar recursos para o Unicef. A família de Lamine Yamal participava de um projeto social da entidade no bairro de Rocafonda, em Mataró, na Catalunha, e foi sorteada para posar ao lado de um jogador do elenco principal do Barcelona. O escolhido acabou sendo Messi, então uma promessa de apenas 19 anos, diante de Yamal, que tinha três meses de idade.

Timidez de Messi

Em entrevista à Fifa, Monfort relembrou que a sessão foi cercada por improvisos e que Messi demonstrava certa timidez ao lidar com o bebê.

"Messi tinha 19 anos e era ainda mais tímido e introvertido do que é hoje", recordou o fotógrafo.

Segundo ele, o ensaio durou cerca de meia hora. Para tornar o ambiente mais descontraído e arrancar sorrisos de Yamal, Monfort levou um patinho de plástico que pertencia à filha, Jana. A banheira utilizada na sessão e a toalha usada para secar o bebê também eram dela.

O calendário beneficente foi produzido em tempo recorde. Também à Fifa, Oriol Canals, que trabalhava no departamento de marketing do Sport na época, contou que a primeira edição precisou ser organizada em apenas quatro dias.

"A primeira edição foi uma loucura. Quando conseguimos todas as autorizações, tínhamos apenas quatro dias para fazer tudo. Quase não dormimos. Tudo foi feito às pressas. Depois disso, entendemos que o calendário precisava refletir a diversidade da população catalã", afirmou.

A fotografia permaneceu praticamente esquecida por mais de 15 anos, até ser resgatada em 2024 por Mounir, pai de Lamine Yamal, justamente durante a campanha que culminou com o título da Eurocopa pela Espanha. A publicação viralizou nas redes sociais e rapidamente ganhou repercussão mundial.

Para Monfort, a trajetória dos personagens retratados transformou a imagem em algo ainda mais simbólico.

"Essa foto está tatuada na alma. Foi um milagre e, quase 20 anos depois, continua sendo um milagre. Foi como escrever a história antes que ela acontecesse. Ninguém poderia imaginar esse desfecho. Messi se tornou um dos maiores esportistas de todos os tempos, enquanto Lamine despontou ainda adolescente, conquistou a Eurocopa e agora disputará uma final de Copa do Mundo contra ele. É algo extraordinário", declarou.