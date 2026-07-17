Libéria desiste de amistoso contra os EUA por ter jogadores com visto negado

A seleção da Libéria não participará mais do amistoso contra o Minnesota United, nos Estados Unidos. A desistência foi motivada pela negativa de vistos para integrantes da equipe e da delegação oficial, segundo informou a AFP nesta sexta-feira.

O caso ocorre em um contexto de endurecimento das políticas de imigração e concessão de vistos adotadas pelo governo do presidente Donald Trump, a poucos dias da final da Copa do Mundo, entre Espanha e Argentina, marcada para domingo, em East Rutherford, Nova Jersey.

Em nota divulgada na quarta-feira em sua página oficial no Facebook, o Ministério do Esporte da Libéria informou o cancelamento da partida, prevista para o dia 26 de julho, no Allianz Field, em Minnesota.

Segundo o comunicado, os pedidos de visto apresentados pelos jogadores e membros da delegação foram rejeitados pelas autoridades norte-americanas, inviabilizando a viagem e o cumprimento dos compromissos assumidos para o amistoso.

O Minnesota United também confirmou o cancelamento. Em nota, o clube lamentou a situação e afirmou que esperava receber a equipe liberiana para celebrar a forte ligação entre a comunidade da Libéria em Minnesota e a instituição, mas destacou que circunstâncias fora de seu controle impediram a realização do evento.

Copa com dificuldade de vistos

A Copa do Mundo de 2026, que entra em sua reta final, registrou outros episódios envolvendo dificuldades na obtenção de vistos. As restrições afetaram torcedores de diferentes países, além de um árbitro da Somália, um jogador de futebol de Gana e cerca de 15 integrantes da delegação do Irã.

Situações semelhantes também foram registradas anteriormente. Em 2025, a seleção feminina de basquete do Senegal cancelou um período de treinamentos nos Estados Unidos após a recusa de vistos para 12 atletas e membros da comissão técnica.