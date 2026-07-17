'Efeito Igor Thiago': atacante abre portas para promessas do futebol brasileiro na Premier League

A ascensão de Igor Thiago tem sido meteórica. Em sua última temporada na Premier League, o jogador brigou até as últimas rodadas pela artilharia do torneio com Erling Haaland, conseguiu colocar o Brentford na nona posição do campeonato e ainda conquistou seu espaço na Seleção Brasileira e acabou convocado para a Copa do Mundo. Esses feitos o colocam em destaque e o fazem virar, de certa forma, uma referência para jovens talentos que sonham em um dia chegar à liga mais competitiva do mundo.

O centroavante brasileiro, que saiu do Cruzeiro ainda muito novo, tem evoluído a cada ano e sua “fome de gols” segue em alta. Antes de chamar a atenção e aparecer para o mundo com os 25 gols na Inglaterra e a vice-artilharia da Premier League (com 22), Igor Thiago vinha deixando sua marca por outros países da Europa. Primeiro, no Ludogorets, da Bulgária, onde anotou 21 tentos e depois no Club Brugge, da Bélgica, ao balançar às redes em 29 oportunidades.

Segundo o Transfermarkt, um dos portais com o maior banco de dados de futebol do mundo, 31 brasileiros atualmente jogam pela Premier League.

Nos últimos anos, os ingleses têm olhado de forma diferente para o mercado e para os atletas brasileiros. Igor Thiago está inserido nesse contexto, onde aproveitou as oportunidades no mercado alternativo europeu, se destacou e atraiu interesse de países do primeiro escalão do futebol no continente.

Outro fator que pesa para a ascensão do jogador do Brentford e de novos nomes como o de Rayan, no Bournemouth, é o porte físico. Por muito tempo, a “Terra da Rainha” preteriu os atletas brasileiros por ser um futebol mais físico e dinâmico. Hoje, seja pelo talento somado ao biotipo do jogador ou pela experiência adquirida em ligas de transição no futebol europeu, os brasileiros têm chegado mais prontos à Inglaterra e conquistado seu espaço rapidamente.

“A Premier League é o campeonato mais difícil do mundo, e mostrar que é possível chegar aqui, competir em alto nível e abrir portas para os nossos jovens talentos é algo que me realiza tanto quanto os gols. O futebol brasileiro é uma fonte inesgotável de craques, e fico na torcida para que cada vez mais os nossos jogadores conquistem esse espaço”, garante Igor Thiago, atacante do Brentford.

Quem já fez esse caminho

Alguns exemplos de atacantes que seguiram por esse caminho são Richarlison, que se transferiu para o Watford, em 2017, passou pelo Everton e chegou ao Tottenham, onde atua até hoje, e João Pedro que também saiu do Brasil para o Watford, em 2020, e suas boas atuações o levaram para o Brighton e na sequência para o Chelsea, reforço do clube para o Mundial de Clubes de 2025.

Essa mudança de percepção dos ingleses também se reflete nas cifras do mercado. Igor Thiago foi contratado pelo Brentford junto ao Club Brugge por 37 milhões de euros (aproximadamente R$ 200 milhões na cotação da época), tornando-se a contratação mais cara da história do clube inglês até então.