Estreias do Uruguai em Copas do Mundo: veja todos os primeiros jogos da Celeste

Poucas seleções têm uma relação tão especial com a Copa do Mundo quanto o Uruguai. Campeã das edições de 1930 e 1950, a Celeste construiu uma trajetória marcada por campanhas históricas e partidas memoráveis. Ao longo de suas participações no torneio, a equipe também acumulou um retrospecto positivo em estreias.

Na primeira Copa do Mundo da história, realizada em 1930 e sediada pelos próprios uruguaios, a seleção começou sua caminhada vencendo o Peru por 1 a 0. A campanha terminou com o primeiro título mundial, conquistado após vitória sobre a Argentina na final.

Vinte anos depois, em 1950, o Uruguai estreou derrotando a Bolívia por 8 a 0. A equipe seguiria invicta até conquistar o bicampeonato mundial com o histórico triunfo sobre o Brasil no Maracanã.

Estreias que embalaram grandes campanhas

Nas décadas seguintes, os uruguaios alternaram campanhas de destaque e eliminações precoces, mas mantiveram a tradição de serem adversários difíceis logo na estreia. Em 1970, por exemplo, venceram Israel por 2 a 0 e chegaram até as semifinais da competição.

Em 1986, a estreia foi com empate diante da Alemanha Ocidental. Já em 1990, a Celeste começou a campanha com empate com a Espanha, conseguindo avançar às oitavas de final.

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O desempenho nos Mundiais recentes

Nos torneios mais recentes, o Uruguai seguiu apresentando resultados variados em seus primeiros compromissos. Em 2010, empatou sem gols com a França e terminou a competição na quarta colocação.

Quatro anos depois, perdeu para a Costa Rica na estreia e voltou a avançar ao mata-mata. Na Copa de 2018, derrotou o Egito por 1 a 0 com um gol nos minutos finais, iniciando uma campanha que terminou nas quartas de final.

A decepção de 2022 e o desafio de 2026

Na Copa do Catar, em 2022, o Uruguai ficou no empate sem gols contra a Coreia do Sul na estreia. A campanha acabou marcada pela eliminação ainda na fase de grupos, frustrando as expectativas da torcida.

Agora, sob o comando de Marcelo Bielsa, a Celeste inicia mais uma jornada em Mundiais. Contra a Arábia Saudita, a seleção tentará manter a tradição de estreias competitivas e dar o primeiro passo rumo ao sonho do terceiro título da Copa do Mundo.

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