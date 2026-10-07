A recuperação acabou? bitcoin cai 3% com disparada nos títulos dos EUA

O bitcoin opera em queda nesta quarta-feira, 7, e vai às mínimas do mês em meio a mais uma alta no rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Os treasuries com vencimento em dez anos já estão pagando 5,35% ao ano, voltando a patamares não vistos desde 2002.

Incrementos nos juros pagos pelos títulos do Tesouro dos EUA prejudicam o desempenho de ativos de maior risco, tais quais as criptomoedas, pois aumentam a rentabilidade desses títulos, que são considerados o investimento mais seguro do mundo. As bolsas de valores internacionais também apresentam desempenho negativo, em um cenário claro de aversão a risco.

Às 10h36 (horário de Brasília) o bitcoin caía 3,4% em um período de 24 horas, cotado a US$ 83.339.

Segundo Noah Cheung, country manager da corretora Bitget no Brasil, os rendimentos dos treasuries e o dólar mais fortes continuam a pressionar os ativos de risco.

"A pressão também aumenta com a onda de liquidações no mercado de derivativos de criptomoedas, que superou US$ 550 milhões nas últimas 24 horas", acrescenta Cheung. O executivo destaca que 90,5% das posições de BTC liquidadas eram compradas, mostrando que o mercado ainda estava bastante posicionado para uma alta.

"Nesse cenário, a combinação de demanda institucional mais cautelosa, realização de lucros e excesso de posições compradas reduz o espaço para uma recuperação no curto prazo", avalia.

Gráfico do bitcoin em 7 de outubro de 2026

ETFs de bitcoin têm entrada e Fear & Greed cai

Ontem, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 118,8 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA.

O maior alvo do fluxo comprador foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 122 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 201,9 milhões. Foi o sexto pregão consecutivo de saída de capital para os ETFs de ETH.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 68 para os 61 pontos. Com isso, o sentimento do mercado está no limite da predominância da "ganância", chegando quase à zona em que o sentimento é considerado "neutro".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok