Ser atingido por um raio é mais provável do que o Sport ficar na Série A

O Sport Club do Recife tem 0,09% de chance de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, de acordo com cálculos do Gato Mestre do Globo Esporte.

Com nove jogos ainda por fazer no Brasileirão, o time pernambucano precisa quase um milagre para permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro.

O Gato Mestre é uma plataforma associada ao Cartola, do Globo Esporte, que faz cálculos estatísticos de esportes. As projeções são recalculadas a cada rodada com base nos resultados mais recentes e nos desempenhos de cada time.

O algoritmo realiza milhares de simulações virtuais do restante do campeonato, testando os cenários possíveis a partir da nova realidade da tabela.

Probabilidade de 0,09%

Um evento que tem 0,09% de probabilidade de ocorrer é aquele que acontece uma vez a cada 1.111 oportunidades. Ou seja, o Sport permanecer na Série A é algo que pode ocorrer em apenas um cenário entre 1.111 cenários possíveis.

Alguns exemplos de eventos que têm chances similares de acontecer são:

Uma pessoa nascer com olhos de cores diferentes (heterocromia completa: aproximadamente 1 caso em 1.000)

Ser atingido por um raio em algum momento da vida, no Brasil (a esoprobabilidade vitalícia gira em torno 0,09%)

Encontrar uma nota de R$ 100 na rua em um dia qualquer (depende do local, mas estimativas urbanas colocam algo nessa ordem de 0,05% a 0,1%).

Nascer com dedos ou artelhos extras (polidactilia) - afeta 1 em cada 500 a 1.000 nascimentos nos Estados Unidos Stack Exchange, o que representa entre 0,1% e 0,2%

Quebrar um ovo e encontrar uma gema dupla - cerca de 1 em 1.000 (0,1%)

Desempenho do Sport no Brasileirão

Desde a terceira rodada do Brasileirão, o Sport soma apenas 17 pontos e está a 15 do Santos, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

No sábado, o Leão volta a campo para enfrentar o Flamengo, no Maracanã.