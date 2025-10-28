Esporte

Ser atingido por um raio é mais provável do que o Sport ficar na Série A

Com chance de 0,09% de permanência na Série A do Brasileirão, o time pernambucano se dirige ao rebaixamento

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 15h54.

Última atualização em 28 de outubro de 2025 às 16h06.

O Sport Club do Recife tem 0,09% de chance de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, de acordo com cálculos do Gato Mestre do Globo Esporte.

Com nove jogos ainda por fazer no Brasileirão, o time pernambucano precisa quase um milagre para permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro.

O Gato Mestre é uma plataforma associada ao Cartola, do Globo Esporte, que faz cálculos estatísticos de esportes. As projeções são recalculadas a cada rodada com base nos resultados mais recentes e nos desempenhos de cada time.

O algoritmo realiza milhares de simulações virtuais do restante do campeonato, testando os cenários possíveis a partir da nova realidade da tabela.

Probabilidade de 0,09%

Um evento que tem 0,09% de probabilidade de ocorrer é aquele que acontece uma vez a cada 1.111 oportunidades. Ou seja, o Sport permanecer na Série A é algo que pode ocorrer em apenas um cenário entre 1.111 cenários possíveis.

Alguns exemplos de eventos que têm chances similares de acontecer são:

  • Uma pessoa nascer com olhos de cores diferentes (heterocromia completa: aproximadamente 1 caso em 1.000)
  • Ser atingido por um raio em algum momento da vida, no Brasil (a esoprobabilidade vitalícia gira em torno 0,09%)
  • Encontrar uma nota de R$ 100 na rua em um dia qualquer (depende do local, mas estimativas urbanas colocam algo nessa ordem de 0,05% a 0,1%).
  • Nascer com dedos ou artelhos extras (polidactilia) - afeta 1 em cada 500 a 1.000 nascimentos nos Estados Unidos Stack Exchange, o que representa entre 0,1% e 0,2%
  • Quebrar um ovo e encontrar uma gema dupla - cerca de 1 em 1.000 (0,1%)

Desempenho do Sport no Brasileirão

Desde a terceira rodada do Brasileirão, o Sport soma apenas 17 pontos e está a 15 do Santos, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

No sábado, o Leão volta a campo para enfrentar o Flamengo, no Maracanã.

Acompanhe tudo sobre:FutebolBrasileirão

Mais de Esporte

Quase fora da Libertadores, Palmeiras vale 16 vezes mais que a LDU

Ônibus de torcida do Flamengo tomba no Rio; acidente deixa 16 feridos

As chances de título do Palmeiras no Brasileirão, segundo a UFMG

Palmeiras pode chegar a sua sétima final de Libertadores

Mais na Exame

Brasil

Relator proíbe cobrança de mala de mão apenas em voos nacionais

Negócios

Como um bordado grátis gerou US$ 4 milhões em vendas para esta marca

Carreira

Essas sete frases são a chave para elevar a moral, engajar e desbloquear o time

Mercados

Nvidia anuncia investimento de US$ 1 bilhão na Nokia; ações sobem 26%