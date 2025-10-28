Ser atingido por um raio é mais provável do que o Sport ficar na Série A

Redação Exame
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 15h54.
Última atualização em 28 de outubro de 2025 às 16h06.
O Sport Club do Recife tem 0,09% de chance de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, de acordo com cálculos do Gato Mestre do Globo Esporte.
Com nove jogos ainda por fazer no Brasileirão, o time pernambucano precisa quase um milagre para permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro.
O Gato Mestre é uma plataforma associada ao Cartola, do Globo Esporte, que faz cálculos estatísticos de esportes. As projeções são recalculadas a cada rodada com base nos resultados mais recentes e nos desempenhos de cada time.
O algoritmo realiza milhares de simulações virtuais do restante do campeonato, testando os cenários possíveis a partir da nova realidade da tabela.
Um evento que tem 0,09% de probabilidade de ocorrer é aquele que acontece uma vez a cada 1.111 oportunidades. Ou seja, o Sport permanecer na Série A é algo que pode ocorrer em apenas um cenário entre 1.111 cenários possíveis.
Alguns exemplos de eventos que têm chances similares de acontecer são:
Desde a terceira rodada do Brasileirão, o Sport soma apenas 17 pontos e está a 15 do Santos, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.
No sábado, o Leão volta a campo para enfrentar o Flamengo, no Maracanã.