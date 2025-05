Eleições na CBF: veja data e o que está em jogo no comando do futebol brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que as eleições para a presidência da entidade ocorrerão no próximo domingo, 25, na sede da confederação, no Rio de Janeiro. O pleito definirá o comando da CBF para o ciclo 2025–2029, em um momento de grande expectativa e tensão nos bastidores do futebol nacional.

Quem são os candidatos à presidência da CBF em 2025?

Reinaldo Carneiro Bastos, atual presidente da Federação Paulista de Futebol, ensaiou participar do pleito, mas não conseguiu apoio suficiente para seguir na disputa. Samir Xaud, representante da Federação Roraimense de Futebol e filho do cartola Zeca Xaud, será o único a concorrer na eleição. Ou seja, virtualmente, ele é o próximo presidente da CBF.

Samir vai assumir depois da conturbada gestão de Ednaldo Rodrigues, afastado da presidência sob acusação de falsificar a assinatura de Coronel Nunes, outro cartola que já foi o principal executivo da entidade.

Desde 1989, quando Ricardo Teixeira venceu a eleição, a CBF não teve um pleito com duas chapas. E desde 2012, quando o mesmo Teixeira saiu após escândalos de corrupção, nenhum presidente da CBF conseguiu completar seu mandato.

Como funciona a eleição da CBF?

O colégio eleitoral da CBF é composto por representantes das 27 federações estaduais e dos clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro - 40 times no total. O peso dos votos é desigual: as federações têm peso 3, os clubes da Série A têm peso 2 e os da Série B, peso 1. Isso significa que, na prática, o apoio das federações é decisivo para definir o vencedor. Samir conseguiu articular um apoio maior exatamente nas federações.

Por que as eleições da CBF em 2025 são importantes?

Além de definir o futuro político da entidade, a eleição ocorre em um momento estratégico: às vésperas da apresentação oficial de Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira, marcada para o dia seguinte, 26 de maio. A escolha do novo presidente pode influenciar diretamente os rumos da seleção e da organização do futebol nacional nos próximos anos

O que esperar do novo mandato?

O próximo presidente da CBF terá como desafios imediatos a preparação da seleção para a Copa do Mundo de 2026, a modernização da gestão esportiva e o fortalecimento da governança e da transparência na entidade. A pressão por reformas estruturais e maior diálogo com clubes e federações também deve pautar o novo ciclo.