Flamengo renova contrato com Arrascaeta até 2028

O meia-atacante Giorgian de Arrascaeta acertou, na última sexta-feira, 8, a renovação de seu contrato com o Flamengo até dezembro de 2028. O novo vínculo, assinado no CT George Helal, inclui uma cláusula de extensão automática por mais uma temporada, caso o uruguaio cumpras as metas de desempenho previamente definidas.

"É uma das notícias mais felizes da minha carreira. Sempre quis ficar no Flamengo e continuar escrevendo essa história. Tenho muita gratidão à Nação, que sempre me apoiou, e quero seguir retribuindo dentro de campo. O foco agora é na reta final da temporada, mas o Flamengo sempre foi minha prioridade", celebrou Arrascaeta.

O camisa 10 também aproveitou para comentar sobre a marca de ser o estrangeiro com maior número de gols na história do clube.

"Estamos escrevendo uma história muito bonita. Meu pensamento é sempre dar o máximo, para quando chegar o momento de encerrar a carreira, poder olhar para trás e ver tudo o que conquistamos juntos", disse o uruguaio.

O diretor executivo de futebol do Flamengo, José Boto, ainda ressaltou a importância da renovação para o planejamento do clube.

"É uma felicidade muito grande para a Nação e para o Arrascaeta. Foi um processo importante e tranquilo, principalmente pela vontade dele em permanecer. Essa vontade foi decisiva. Ídolos estão cada vez mais raros no futebol mundial, e a renovação do Arrascaeta representa muito para o Flamengo. É um casamento perfeito", afirmou Boto.

Arrascaeta e Flamengo em números

No Rubro-Negro desde 2019, o uruguaio já disputou 348 partidas oficiais, marcou 95 gols e deu 104 assistências. Além de se tornar uma das principais referências do elenco, conquistou 15 títulos com a equipe carioca: 2 Conmebol Libertadores (2019 e 2022), 2 Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), 2 Copas do Brasil (2022 e 2024), 3 Supercopas do Brasil (2020, 2021 e 2025), 1 Recopa Sul-Americana (2020) e 5 Cariocas (2019, 2020, 2021, 2024 e 2025).