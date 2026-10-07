Ciência

Quer melhorar o casamento? Estudo aponta hábito simples que pode ajudar

Pesquisa com quase 1.700 casais identificou uma prática associada a melhor comunicação, menos conflitos e menor estresse conjugal

Relacionamento: casais que se exercitam juntos relataram menos estresse conjugal em pesquisa (Freepik)

Relacionamento: casais que se exercitam juntos relataram menos estresse conjugal em pesquisa (Freepik)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 10h44.

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Encontrar maneiras de manter um relacionamento saudável pode não exigir grandes mudanças na rotina. Um hábito comum praticado em conjunto foi relacionado a uma melhor comunicação entre casais. A descoberta vem de um estudo da Universidade Brigham Young (BYU), nos Estados Unidos, publicado na revista científica Family Relations.

Os pesquisadores analisaram quase 1.700 casais jovens e descobriram que aqueles que se exercitavam juntos relatavam melhor comunicação e resolução de conflitos. Eles também apresentavam menor estresse conjugal do que aqueles que não compartilhavam atividades físicas.

E não era necessário frequentar academia ou realizar treinos intensos. A atividade mais comum entre os participantes era uma das mais simples: a caminhada.

O que o estudo descobriu?

A pesquisa utilizou dados do Couple Relationships and Transition Experiences (CREATE), projeto que acompanha companheiros recém-casados nos Estados Unidos há mais de uma década.

Os pesquisadores avaliaram tanto os exercícios realizados individualmente quanto aqueles praticados com o cônjuge. Depois, compararam esses hábitos com três aspectos do relacionamento: comunicação, resolução de conflitos e estresse conjugal.

Tanto o exercício individual quanto aquele realizado em conjunto foram relacionados a indicadores mais positivos. Porém, os resultados foram mais consistentes entre os participantes que se exercitavam com seus parceiros. “O exercício conjunto facilita, de forma pequena, mas significativa, a capacidade de resolver conflitos pacificamente”, afirmou Jeremy Yorgason, professor da Escola de Vida Familiar da BYU e um dos autores.

Cerca de 60% dos casais relataram praticar exercícios físicos. Apenas aproximadamente um terço, entretanto, fazia alguma atividade em conjunto. Segundo Yorgason, o efeito observado não foi necessariamente grande, mas apareceu de maneira consistente nos dados.

Por que caminhar pode ajudar?

Entre os três aspectos avaliados, a comunicação apresentou a associação mais forte com a prática de exercícios. Esse resultado chamou a atenção dos pesquisadores uma vez que caminhar foi justamente a atividade compartilhada mais mencionada pelos participantes.

Uma possível explicação está no próprio tempo que os parceiros passam juntos. Uma caminhada cria oportunidades para conversar, ouvir e interagir sem necessariamente exigir equipamentos ou uma estrutura específica.

Os participantes que praticavam exercícios juntos também relataram melhor capacidade de escuta e maior percepção de apoio do parceiro. Para os autores, essas interações podem ajudar a explicar a relação encontrada com uma comunicação mais saudável e uma melhor resolução de conflitos.

Estudos anteriores já haviam relacionado momentos de lazer compartilhados a benefícios para casais. A nova pesquisa concentrou-se especificamente na atividade física realizada em conjunto.

Não é uma fórmula para o casamento

Apesar dos resultados observados, os autores ressaltam que começar a caminhar ou praticar exercícios juntos não resolve todos os problemas de um relacionamento.

O estudo identificou uma associação entre esses comportamentos e indicadores conjugais mais positivos. Isso não significa, por si só, que o exercício seja responsável pelas melhorias observadas.

Outros fatores podem influenciar tanto a disposição de um casal para se exercitar junto quanto a qualidade do relacionamento. Para casais com filhos e rotinas mais ocupadas, por exemplo, pode ser mais difícil encontrar tempo para compartilhar atividades físicas.

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