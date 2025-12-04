Brasileirão 2025: quem já foi rebaixado?

O Flamengo conquistou o título do Brasileirão nesta quarta-feira, 3, mas a última rodada do campeonato acontece apenas no domingo, 7.

Com o final da competição, quatro times serão rebaixados. Sport e Juventude já estão matematicamente rebaixados. Assim, duas vagas seguem em aberto.

Com 17 pontos, o Sport foi matematicamente rebaixado e ocupa a última posição do ranking do campeonato nacional. Ao longo da temporada, o time entrou em campo 37 vezes e sofreu 24 derrotas, 11 empates e conquistou duas vitórias. Já o Juventude ganhou nove vezes e perdeu em 21 oportunidades.

Para 2026, garantiram vaga para a elite do futebol brasileiro Coritiba, Athletico-PR, Chapecoense e Remo.

Quem pode ser rebaixado após a última rodada?

No momento, os quatro últimos colocados da Série A são o Esporte Clube Vitória (17ª), Internacional (18ª), Juventude (19ª) e Sport (20ª).

Uma previsão do departamento matemático da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), aponta quais times têm mais probabilidade de rebaixamento. Confira os times com maior chance de ir para Série B segundo cálculos.

Sport Recife - 100% (17 pontos)

100% (17 pontos) Juventude - 100% (34 pontos)

- 100% (34 pontos) Internacional - 77,6% (41 pontos)

77,6% (41 pontos) Vitória - 65% (42 pontos)

65% (42 pontos) Fortaleza - 35% (43 pontos)

Outros times na zona de risco

Além dos times citados acima, a UFMG aponta apenas outros dois times em zona de risco: o Ceará, com 43 pontos; e o Santos, com 44 pontos.

O Ceará ocupa a 15ª posição e tem 20,3% de chance de rebaixamento. Enquanto o Santos está na 14ª posição, com apenas 2% de probabilidade de ir para Série B.

Os outros times do campeonato não tem mais chances de serem rebaixados.

Trajetória dos times do Z4

O Sport Recife entrará em campo contra o Grêmio (11ª), na Ilha do Retiro (PE). O jogo acontece no próximo domingo, quando são realizados os últimos jogos do Brasileirão. Confira a trajetória e próxima partida dos últimos colocados.

Juventude

O time gaúcho teve 21 derrotas, 9 vitórias e 7 empates ao longo da temporada. Na última rodada, o Juventude vai enfrentar o Corinthians (10ª) na Neo Química Arena.

Na 37ª rodada, o Santos (14ª) venceu o Juventude por 3 a 0.

Internacional

Com 16 derrotas, 11 empates e 10 vitórias, o Internacional entra em campo pela última vez contra o Bragantino (9ª) em um jogo em casa, no Estádio Beira-Rio.

Na última partida, o Inter perdeu de 3 a 0 para o São Paulo (8ª).

Vitória

O EC Vitória teve 15 derrotas, 12 empates e, assim como o Internacional, também conseguiu 10 vitórias ao longo do campeonato.

A despedida do Brasileirão vai ser em um jogo em casa, no Barradão, contra o São Paulo. Na 37ª rodada, o time perdeu para o Bragantino por 4 a 0.

Fortaleza

Na última partida, o Fortaleza vai enfrentar o Botafogo (7ª) na casa do adversário, no Estádio Nilton Santos.

Ao longo do Brasileirão, o time acumulou 16 derrotas, 11 vitórias e 10 empates. O último jogo foi contra o Corinthians e o time venceu o Timão por 2 a 1.

Times classificados para Série A

Os quatro primeiros colocados da Série B deste ano que vão disputar a primeira divisão no ano que vem são o Coritiba (1ª), Athletico-PR (2ª), Chapecoense (3ª) e Remo (4ª).

Coritiba - O time conquistou 19 vitórias e acumulou 68 pontos ao longo da temporada

O time conquistou 19 vitórias e acumulou 68 pontos ao longo da temporada Athletico - Também com 19 vitórias, o paranaense sofreu 11 derrotas e acumulou 65 pontos

Também com 19 vitórias, o paranaense sofreu 11 derrotas e acumulou 65 pontos Chapecoense - Com 18 vitórias e 62 pontos, o time amargou 12 derrotas e 8 empates

Com 18 vitórias e 62 pontos, o time amargou 12 derrotas e 8 empates Remo - Também com 62 pontos, o Remo teve 16 vitórias, 14 empates e apenas 8 derrotas

Times rebaixados no Brasileirão em 2024

Na última temporada, Atlético-GO, Cuiabá, Criciúma e Athletico-PR caíram para Série B. O clube paranaense conseguiu reverter a situação e retorna para Série A em 2026.[/grifar]

O Criciúma fechou a temporada em 5° lugar. O Cuiabá encerra a temporada na 10ª posição e o Atlético-GO, em 11º.