Esporte

Com dois títulos em quatro dias, Flamengo tem agenda 'cheia' em dezembro

Com a vitória por 1 a 0 contra o Ceará nesta quarta, o Fla foi campeão brasileiro mais vez

Flamengo: time conquistou seu tetracampeonato da Libertadores no sábado, 29 (Wagner Meier/Getty Images)

Flamengo: time conquistou seu tetracampeonato da Libertadores no sábado, 29 (Wagner Meier/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 23h49.

Última atualização em 3 de dezembro de 2025 às 23h52.

As festas de fim de ano estão chegando, mas o 2025 movimentado do Flamengo ainda não acabou.

Após conquistar seu tetracampeonato na Libertadores em Lima no último sábado, 29, o rubro-negro conquistou mais um caneco. Com a vitória por 1 a 0 contra o Ceará nesta quarta, o Fla foi campeão brasileiro mais vez. Foi o nono título nacional, ficando atrás apenas do Palmeiras, campeão 12 vezes.

Com dois títulos em quatro dias, a torcida agora se prepara para mais um desafio. No final do ano, o Mengão vai disputar o Mundial de Clubes, que ocorrerá no Catar entre os dias 10 e 17 de dezembro.

Ou seja, a Nação rubro-negra ainda poderá acompanhar o time por mais um tempo até o final de 2025.

Calendário completo de jogos do Flamengo até o fim do ano

O Flamengo tem dois jogos do Brasileirão à frente. Um aconteceu nesta quarta-feira, 3, e outro vai ocorrer no domingo, 7. No Mundial, o primeiro jogo da reta final já está definido, contra o mexicano Cruz Azul.

  • 03/12 - Flamengo x Ceará (Brasileirão - 37ª rodada) - vitória por 1 a 0, o que sacramentou a conquista do Brasileirão
  • 07/12 - Mirassol x Flamengo (Brasileirão - 38ª rodada);
  • 10/12 - Cruz Azul x Flamengo (Copa Intercontinental - segunda fase).

Em caso de vitória contra o Cruz Azul, mais dois jogos podem estar no calendário dos flamenguistas:

  • 13/12* - Flamengo x Pyramids (Copa Intercontinental - semifinal);
  • 17/12** - Flamengo x Paris Saint-Germain (Copa Intercontinental - final).

Como o Flamengo pode se tornar bicampeão mundial?

O último título mundial do Flamengo foi conquistado em 1981, com o craque Zico no elenco. Em 2025, o time tem a chance de repetir o feito.

Se derrotar o Cruz Azul na partida do dia 10, o rubro-negro enfrenta o egípcio Pyramids. A final, já parcialmente definida, é contra o Paris Saint-Germain, campeão da Champions League.

O caminho é desafiador e uma vitória sobre o time de Mbappé não é provável, mas o sonho não morreu para os flamenguistas.

Acompanhe tudo sobre:Flamengo

Mais de Esporte

Sorteio da Copa: quais times o Brasil mais enfrentou na fase de grupos?

Copa 2026: Brasil 'torce' para cair no Grupo G - entenda a escolha

Troféu da Copa do Mundo ganha versão em Lego; veja fotos

Libertadores 2026: quais times já estão classificados?

Mais na Exame

Brasil

Câmara reage ao STF e aprova limitação a decisões monocráticas

Economia

Comissão aprova LDO 2026 com calendário de emendas e superávit primário

Esfera Brasil

Congresso em reta final: projetos sobre segurança e economia podem ser votados até o final do ano 

Mundo

EUA pode bater recorde de frio, com queda de até 17 graus negativos