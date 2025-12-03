Com dois títulos em quatro dias, Flamengo tem agenda 'cheia' em dezembro

Flamengo: time conquistou seu tetracampeonato da Libertadores no sábado, 29 (Wagner Meier/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 23h49.
Última atualização em 3 de dezembro de 2025 às 23h52.
As festas de fim de ano estão chegando, mas o 2025 movimentado do Flamengo ainda não acabou.
Após conquistar seu tetracampeonato na Libertadores em Lima no último sábado, 29, o rubro-negro conquistou mais um caneco. Com a vitória por 1 a 0 contra o Ceará nesta quarta, o Fla foi campeão brasileiro mais vez. Foi o nono título nacional, ficando atrás apenas do Palmeiras, campeão 12 vezes.
Com dois títulos em quatro dias, a torcida agora se prepara para mais um desafio. No final do ano, o Mengão vai disputar o Mundial de Clubes, que ocorrerá no Catar entre os dias 10 e 17 de dezembro.
Ou seja, a Nação rubro-negra ainda poderá acompanhar o time por mais um tempo até o final de 2025.
O Flamengo tem dois jogos do Brasileirão à frente. Um aconteceu nesta quarta-feira, 3, e outro vai ocorrer no domingo, 7. No Mundial, o primeiro jogo da reta final já está definido, contra o mexicano Cruz Azul.
Em caso de vitória contra o Cruz Azul, mais dois jogos podem estar no calendário dos flamenguistas:
O último título mundial do Flamengo foi conquistado em 1981, com o craque Zico no elenco. Em 2025, o time tem a chance de repetir o feito.
Se derrotar o Cruz Azul na partida do dia 10, o rubro-negro enfrenta o egípcio Pyramids. A final, já parcialmente definida, é contra o Paris Saint-Germain, campeão da Champions League.
O caminho é desafiador e uma vitória sobre o time de Mbappé não é provável, mas o sonho não morreu para os flamenguistas.