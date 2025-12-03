Com dois títulos em quatro dias, Flamengo tem agenda 'cheia' em dezembro

As festas de fim de ano estão chegando, mas o 2025 movimentado do Flamengo ainda não acabou.

Após conquistar seu tetracampeonato na Libertadores em Lima no último sábado, 29, o rubro-negro conquistou mais um caneco. Com a vitória por 1 a 0 contra o Ceará nesta quarta, o Fla foi campeão brasileiro mais vez. Foi o nono título nacional, ficando atrás apenas do Palmeiras, campeão 12 vezes.

Com dois títulos em quatro dias, a torcida agora se prepara para mais um desafio. No final do ano, o Mengão vai disputar o Mundial de Clubes, que ocorrerá no Catar entre os dias 10 e 17 de dezembro.

Ou seja, a Nação rubro-negra ainda poderá acompanhar o time por mais um tempo até o final de 2025.

Calendário completo de jogos do Flamengo até o fim do ano

O Flamengo tem dois jogos do Brasileirão à frente. Um aconteceu nesta quarta-feira, 3, e outro vai ocorrer no domingo, 7. No Mundial, o primeiro jogo da reta final já está definido, contra o mexicano Cruz Azul.

03/12 - Flamengo x Ceará (Brasileirão - 37ª rodada) - vitória por 1 a 0, o que sacramentou a conquista do Brasileirão

07/12 - Mirassol x Flamengo (Brasileirão - 38ª rodada);

10/12 - Cruz Azul x Flamengo (Copa Intercontinental - segunda fase).

Em caso de vitória contra o Cruz Azul, mais dois jogos podem estar no calendário dos flamenguistas:

13/12* - Flamengo x Pyramids (Copa Intercontinental - semifinal);

17/12** - Flamengo x Paris Saint-Germain (Copa Intercontinental - final).

Como o Flamengo pode se tornar bicampeão mundial?

O último título mundial do Flamengo foi conquistado em 1981, com o craque Zico no elenco. Em 2025, o time tem a chance de repetir o feito.

Se derrotar o Cruz Azul na partida do dia 10, o rubro-negro enfrenta o egípcio Pyramids. A final, já parcialmente definida, é contra o Paris Saint-Germain, campeão da Champions League.

O caminho é desafiador e uma vitória sobre o time de Mbappé não é provável, mas o sonho não morreu para os flamenguistas.