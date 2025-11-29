Flamengo vence e se consagra 1º tetracampeão brasileiro da Libertadores

O Flamengo venceu o Palmeiras neste sábado, 29, se consagrou campeão da Copa Libertadores de 2025.

O primeiro e único gol da final da Copa Libertadores saiu aos 22 minutos do segundo tempo, marcado por Danilo, do Flamengo, e mudou o clima no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

Taça histórica

Antes da final deste sábado, Palmeiras e Flamengo estavam empatados no número de títulos da Libertadores, com três conquistas cada.

Agora, o Flamengo conquistou a honra de ser o primeiro time brasileiro tetracampeão no torneio interclubes mais importante do continente.

O Verdão ergueu a taça em 1999, 2020 e 2022, enquanto o Flamengo conquistou os seus em 1981, 2019, 2022 e agora em 2025.

São Paulo, Santos e Grêmio também possuem três taças cada.

Como chegou o Flamengo

O Flamengo chegou à final com um clima de otimismo. Na última terça-feira, 25, o time empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG, fora de casa, se aproximando do título brasileiro após a derrota do Palmeiras para o Grêmio.

O time de Filipe Luís, ao contrário do Palmeiras, passou em segundo lugar em seu grupo e decidiu a vaga em todos os mata-matas fora de casa. Na semifinal, o Flamengo derrotou o Racing (ARG) em uma partida histórica na Argentina, segurando o empate de 0 a 0 mesmo com um a menos nos últimos 30 minutos, após a expulsão de Gonzalo Plata. O time avançou graças à vitória por 1 a 0 no jogo de ida, no Maracanã.

Como chegou o Palmeiras

Assim como nas edições de 2020 e 2021, em que foi finalista, o Palmeiras não chegou em seu melhor momento. Ao contrário, o time de Abel Ferreira vive uma fase irregular, com tropeços nas últimas rodadas do Brasileirão, o que fez o Verdão perder a liderança na reta final para o Flamengo, distanciando-se do título nacional.

No cenário internacional, no entanto, o clima é diferente. A moral está alta, especialmente porque a última Libertadores conquistada pela equipe foi justamente contra o Flamengo. O Palmeiras teve a melhor campanha da fase de grupos da competição e avançou para a final após uma virada histórica nas semifinais contra a LDU (EQU). Depois de perder por 3 a 0 em Quito, o time reverteu o placar no Allianz Parque, vencendo por 4 a 0 e conquistando a maior remontada de uma semifinal de Libertadores.