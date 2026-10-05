Esporte

Fórmula 1: como está o campeonato após o GP do Bahrein?

Kimi Antonelli segue na liderança, enquanto Max Verstappen, da Red Bull, ameaça rival na McLaren

Fórmula 1: confira como está o campeonato após o GP do Bahrein (Reprodução)

Fórmula 1: confira como está o campeonato após o GP do Bahrein (Reprodução)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 16h03.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreFórmula 1
Saiba mais

A disputa pelo Campeonato Mundial de Pilotos da Fórmula 1 de 2026 está cada vez mais acirrada. No último fim de semana, Max Verstappen venceu o Grande Prêmio do Bahrein e empatou com Lando Norris, da McLaren, na sexta posição.

Kimi Antonelli, da Mercedes, apesar de ter ficado apenas na segunda posição no GP do Bahrein, mantém sua liderança isolada no Campeonato Mundial, com 320 pontos.

Como foi o GP do Bahrein?

Depois de nove anos, a Fórmula 1 retornou ao Circuito de Sepang para o GP do Bahrein e teve que enfrentar diversos contratempos, como 1h33 de temporais, falhas mecânicas e indecisão antes mesmo da largada.

Apesar disso, a corrida seguiu e foi conquistada por Max Verstappen, da Red Bull, que quebrou um jejum de 15 corridas. Kimi Antonelli e Lewis Hamilton completaram o pódio, e Gabriel Bortoleto ficou em 18º.

Confira a classificação do campeonato após o GP do Bahrein:

  • Kimi Antonelli | Mercedes | 320 pontos
  • George Russell | Mercedes | 236 pontos
  • Lewis Hamilton | Ferrari | 214 pontos
  • Charles Leclerc | Ferrari | 191 pontos
  • Lando Norris | McLaren | 188 pontos
  • Max Verstappen | Red Bull Racing | 188 pontos
  • Oscar Piastri | McLaren | 128 pontos
  • Isack Hadjar | Red Bull Racing | 96 pontos
  • Liam Lawson | Racing Bulls | 65 pontos
  • Pierre Gasly | Alpine | 41 pontos
  • Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 pontos
  • Franco Colapinto | Alpine | 27 pontos
  • Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 pontos
  • Gabriel Bortoleto | Audi | 10 ponto
  • Nico Hülkenberg | Audi | 7 pontos
  • Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 pontos
  • Fernando Alonso | Aston Martin | 7 pontos
  • Carlos Sainz Jr. | Williams | 7 pontos
  • Alexander Albon | Williams | 5 pontos
  • Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 ponto
  • Lance Stroll | Aston Martin | 0 ponto
  • Valtteri Bottas | Cadillac | 0 ponto
  • Sergio Pérez | Cadillac | 0 ponto
Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1Automobilismo

Mais de Esporte

'Muito triste': estrela da NBA critica atletas que fazem propaganda de casas de apostas

A queda do muro financeiro: como um hacker fez o Manchester City 'desmoronar'

Elencos mais valiosos do Brasileirão: time do G4 surpreende por colocação no ranking

Tenista é desclassificado após acertar bolada em torcedor

Mais na Exame

ESG

Abertura de mercado de energia exigirá criatividade, comunicação e transparência

Pop

Quem é Léo Salles, campeão do 'MasterChef Confeitaria' que volta ao programa?

Brasil

EXAME Exame leva 1,7 milhão ao YouTube e impacta 20 milhões de pessoas na eleição

Inteligência Artificial

40% das empresas podem desativar agentes de IA até 2027 por falhas de governança, aponta pesquisa