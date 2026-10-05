Fórmula 1: como está o campeonato após o GP do Bahrein?

Fórmula 1: confira como está o campeonato após o GP do Bahrein (Reprodução)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 16h03.
A disputa pelo Campeonato Mundial de Pilotos da Fórmula 1 de 2026 está cada vez mais acirrada. No último fim de semana, Max Verstappen venceu o Grande Prêmio do Bahrein e empatou com Lando Norris, da McLaren, na sexta posição.
Kimi Antonelli, da Mercedes, apesar de ter ficado apenas na segunda posição no GP do Bahrein, mantém sua liderança isolada no Campeonato Mundial, com 320 pontos.
Depois de nove anos, a Fórmula 1 retornou ao Circuito de Sepang para o GP do Bahrein e teve que enfrentar diversos contratempos, como 1h33 de temporais, falhas mecânicas e indecisão antes mesmo da largada.
Apesar disso, a corrida seguiu e foi conquistada por Max Verstappen, da Red Bull, que quebrou um jejum de 15 corridas. Kimi Antonelli e Lewis Hamilton completaram o pódio, e Gabriel Bortoleto ficou em 18º.