Palmeiras e Flamengo: os caminhos até a final da Libertadores 2025

Jogo vai decidir quem será o brasileiro com mais títulos na competição (Conmebol/Divulgação)
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 06h23.
A Copa Libertadores da América 2025 chega ao seu ápice neste sábado, 29, com a aguardada final entre Palmeiras e Flamengo no Estádio Monumental U, em Lima, Peru. Além da rivalidade histórica, está em jogo o título de primeiro tetracampeão brasileiro da competição. Para chegar até aqui, os dois clubes percorreram trajetórias distintas.
O Palmeiras fez jus à fama de potência continental. Na fase de grupos, liderou o Grupo G com 100% de aproveitamento: seis vitórias em seis jogos, 17 gols marcados e apenas quatro sofridos. Os resultados incluem goleadas como o 6 a 0 sobre o Sporting Cristal, no Allianz Parque.
Resultados da fase de grupos (Grupo G):
No mata-mata, o Verdão manteve a consistência:
Com 10 vitórias e 1 empate em 12 jogos, 30 gols marcados e apenas 6 sofridos, o Palmeiras chega à decisão com a melhor campanha da edição.
O Flamengo teve um caminho mais turbulento. Na fase de grupos, ficou em segundo lugar no Grupo C, com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, somando 11 pontos. Marcou 6 gols e sofreu 3, mostrando solidez defensiva, mas irregularidade ofensiva.
Resultados da fase de grupos (Grupo C):
No mata-mata, o Rubro-Negro mostrou força:
Com 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, o Flamengo chega à final com a defesa menos vazada do torneio (apenas 5 gols sofridos) e busca seu quarto título continental.
Além da Glória Eterna, o campeão levará US$ 24 milhões (cerca de R$ 136 milhões), enquanto o vice ficará com US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões). Mais do que isso, quem vencer será o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores, superando Santos, São Paulo e Grêmio, que têm três títulos cada.