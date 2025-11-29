Palmeiras e Flamengo: os caminhos até a final da Libertadores 2025

A Copa Libertadores da América 2025 chega ao seu ápice neste sábado, 29, com a aguardada final entre Palmeiras e Flamengo no Estádio Monumental U, em Lima, Peru. Além da rivalidade histórica, está em jogo o título de primeiro tetracampeão brasileiro da competição. Para chegar até aqui, os dois clubes percorreram trajetórias distintas.

Palmeiras: campanha quase perfeita e virada histórica

O Palmeiras fez jus à fama de potência continental. Na fase de grupos, liderou o Grupo G com 100% de aproveitamento: seis vitórias em seis jogos, 17 gols marcados e apenas quatro sofridos. Os resultados incluem goleadas como o 6 a 0 sobre o Sporting Cristal, no Allianz Parque.

Resultados da fase de grupos (Grupo G):

Sporting Cristal 2 x 3 Palmeiras

Palmeiras 1 x 0 Cerro Porteño

Bolívar 2 x 3 Palmeiras

Cerro Porteño 0 x 2 Palmeiras

Palmeiras 2 x 0 Bolívar

Palmeiras 6 x 0 Sporting Cristal

No mata-mata, o Verdão manteve a consistência:

Oitavas: eliminou o Universitario (4 x 0 fora, 0 x 0 em casa).

eliminou o Universitario (4 x 0 fora, 0 x 0 em casa). Quartas: passou pelo River Plate com autoridade (2 x 1 na Argentina e 3 x 1 em São Paulo).

passou pelo River Plate com autoridade (2 x 1 na Argentina e 3 x 1 em São Paulo). Semifinal: protagonizou uma das maiores viradas da história da Libertadores. Após perder por 3 x 0 para a LDU em Quito, venceu por 4 x 0 no Allianz Parque, garantindo vaga na final com um agregado de 4 x 3.

Com 10 vitórias e 1 empate em 12 jogos, 30 gols marcados e apenas 6 sofridos, o Palmeiras chega à decisão com a melhor campanha da edição.

Flamengo: superação e força defensiva

O Flamengo teve um caminho mais turbulento. Na fase de grupos, ficou em segundo lugar no Grupo C, com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, somando 11 pontos. Marcou 6 gols e sofreu 3, mostrando solidez defensiva, mas irregularidade ofensiva.

Resultados da fase de grupos (Grupo C):

Deportivo Táchira 0 x 1 Flamengo

Flamengo 2 x 0 Central Córdoba

LDU 1 x 1 Flamengo

Central Córdoba 1 x 0 Flamengo

Flamengo 1 x 0 LDU

Flamengo 1 x 1 Deportivo Táchira

No mata-mata, o Rubro-Negro mostrou força:

Oitavas: eliminou o Internacional com duas vitórias (2 x 0 fora e 1 x 0 no Maracanã).

eliminou o Internacional com duas vitórias (2 x 0 fora e 1 x 0 no Maracanã). Quartas: sofreu contra o Estudiantes; venceu por 2 x 1 no Rio, perdeu por 1 x 0 na Argentina, mas avançou nos pênaltis (4 x 2).

sofreu contra o Estudiantes; venceu por 2 x 1 no Rio, perdeu por 1 x 0 na Argentina, mas avançou nos pênaltis (4 x 2). Semifinal: bateu o Racing por 1 x 0 no Maracanã e segurou o empate sem gols em Buenos Aires.

Com 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, o Flamengo chega à final com a defesa menos vazada do torneio (apenas 5 gols sofridos) e busca seu quarto título continental.

O que está em jogo

Além da Glória Eterna, o campeão levará US$ 24 milhões (cerca de R$ 136 milhões), enquanto o vice ficará com US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões). Mais do que isso, quem vencer será o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores, superando Santos, São Paulo e Grêmio, que têm três títulos cada.