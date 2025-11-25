O que falta para o Flamengo ganhar o Brasileirão hoje?

O Flamengo está a uma rodada de conquistar o Campeonato Brasileiro. No sábado, 23, a equipe venceu o Bragantino por 3 a 0, no Maracanã. Com o empate do Palmeiras diante do Fluminense, por 0 a 0, a vantagem rubro-negra na liderança subiu para quatro pontos: 74 a 70. E, se tudo der certo para o time carioca, ele pode levantar a taça do Brasileirão já nesta terça-feira, 25.

Tudo depende de algumas variáveis. Para isso, o Flamengo precisa vencer o Atlético Mineiro, fora de casa, e o Palmeiras ser derrotado pelo Grêmio, em Porto Alegre, também nesta terça. Se isso acontecer, o Flamengo chegaria a 77 pontos, abrindo sete pontos de vantagem em relação ao alviverde.

O Cruzeiro, atualmente o terceiro colocado, também poderia alcançar 77 pontos, mas teria uma vitória a menos que o Flamengo, critério de desempate que favorece os cariocas.

Onde assistir ao vivo Atlético-MG x Flamengo hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta terça-feira, às 21h30, terá transmissão na Globo (menos RS e SP), no Premiere (todo o Brasil) e no ge TV no YouTube. Também é possível assistir pelo ge.globo e pelo Globoplay.

Como assistir online ao jogo do Flamengo hoje?

A partida pode ser assistida no Globoplay e no ge.globo, além da transmissão aberta e do Premiere no streaming.

Prováveis escalações

Flamengo — Técnico: Filipe Luís

Time provável: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo (Jorginho) e Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo, Plata e Samuel Lino (Everton Cebolinha).

Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo (Jorginho) e Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo, Plata e Samuel Lino (Everton Cebolinha). Pendurados: Rossi, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Evertton Araújo, Allan, Jorginho e Luiz Araújo.

Rossi, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Evertton Araújo, Allan, Jorginho e Luiz Araújo. Fora: Pedro (lesões no antebraço e coxa), Léo Ortiz (tornozelo) e Allan (fascite plantar).

Atlético-MG — Técnico: Jorge Sampaoli

Time provável: Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Alonso; Arana (Caio), Fausto Vera, Alexsander, Gustavo Scarpa, Bernard, Hulk e Dudu.

Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Alonso; Arana (Caio), Fausto Vera, Alexsander, Gustavo Scarpa, Bernard, Hulk e Dudu. Pendurados: Caio Paulista, Jorge Sampaoli, Reinier e Saravia.

Caio Paulista, Jorge Sampaoli, Reinier e Saravia. Fora: Igor Gomes (suspenso); Cuello, Lyanco, Junior Santos e Patrick (departamento médico).

Arbitragem