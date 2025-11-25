O que falta para o Flamengo ganhar o Brasileirão hoje?

Redação Exame
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 11h52.
Última atualização em 25 de novembro de 2025 às 11h56.
O Flamengo está a uma rodada de conquistar o Campeonato Brasileiro. No sábado, 23, a equipe venceu o Bragantino por 3 a 0, no Maracanã. Com o empate do Palmeiras diante do Fluminense, por 0 a 0, a vantagem rubro-negra na liderança subiu para quatro pontos: 74 a 70. E, se tudo der certo para o time carioca, ele pode levantar a taça do Brasileirão já nesta terça-feira, 25.
Tudo depende de algumas variáveis. Para isso, o Flamengo precisa vencer o Atlético Mineiro, fora de casa, e o Palmeiras ser derrotado pelo Grêmio, em Porto Alegre, também nesta terça. Se isso acontecer, o Flamengo chegaria a 77 pontos, abrindo sete pontos de vantagem em relação ao alviverde.
O Cruzeiro, atualmente o terceiro colocado, também poderia alcançar 77 pontos, mas teria uma vitória a menos que o Flamengo, critério de desempate que favorece os cariocas.
O jogo desta terça-feira, às 21h30, terá transmissão na Globo (menos RS e SP), no Premiere (todo o Brasil) e no ge TV no YouTube. Também é possível assistir pelo ge.globo e pelo Globoplay.
