Esporte

O que falta para o Flamengo ganhar o Brasileirão hoje?

Time precisa vencer o Atlético-MG e torcer por tropeço do Palmeiras em Porto Alegre

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 11h52.

Última atualização em 25 de novembro de 2025 às 11h56.

O Flamengo está a uma rodada de conquistar o Campeonato Brasileiro. No sábado, 23, a equipe venceu o Bragantino por 3 a 0, no Maracanã. Com o empate do Palmeiras diante do Fluminense, por 0 a 0, a vantagem rubro-negra na liderança subiu para quatro pontos: 74 a 70. E, se tudo der certo para o time carioca, ele pode levantar a taça do Brasileirão já nesta terça-feira, 25.

Tudo depende de algumas variáveis. Para isso, o Flamengo precisa vencer o Atlético Mineiro, fora de casa, e o Palmeiras ser derrotado pelo Grêmio, em Porto Alegre, também nesta terça. Se isso acontecer, o Flamengo chegaria a 77 pontos, abrindo sete pontos de vantagem em relação ao alviverde.

O Cruzeiro, atualmente o terceiro colocado, também poderia alcançar 77 pontos, mas teria uma vitória a menos que o Flamengo, critério de desempate que favorece os cariocas.

Onde assistir ao vivo Atlético-MG x Flamengo hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta terça-feira, às 21h30, terá transmissão na Globo (menos RS e SP), no Premiere (todo o Brasil) e no ge TV no YouTube. Também é possível assistir pelo ge.globo e pelo Globoplay.

Como assistir online ao jogo do Flamengo hoje?

A partida pode ser assistida no Globoplay e no ge.globo, além da transmissão aberta e do Premiere no streaming.

Prováveis escalações

Flamengo — Técnico: Filipe Luís

  • Time provável: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo (Jorginho) e Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo, Plata e Samuel Lino (Everton Cebolinha).
  • Pendurados: Rossi, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Evertton Araújo, Allan, Jorginho e Luiz Araújo.
  • Fora: Pedro (lesões no antebraço e coxa), Léo Ortiz (tornozelo) e Allan (fascite plantar).

Atlético-MG — Técnico: Jorge Sampaoli

  • Time provável: Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Alonso; Arana (Caio), Fausto Vera, Alexsander, Gustavo Scarpa, Bernard, Hulk e Dudu.
  • Pendurados: Caio Paulista, Jorge Sampaoli, Reinier e Saravia.
  • Fora: Igor Gomes (suspenso); Cuello, Lyanco, Junior Santos e Patrick (departamento médico).

Arbitragem

  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
  • Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)
  • Assistente 2: Maira Mastella Moreira (RS)
  • VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)
  • Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)
Acompanhe tudo sobre:FlamengoFutebolBrasileirãoEsportes
Próximo

Mais de Esporte

Grêmio x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Atlético-MG x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Barcelona x Chelsea: veja horário e onde assistir ao jogo da Champions League

Entre SAFs e orçamento: quanto custa revelar um jogador de futebol no Brasil?

Mais na Exame

Esporte

Grêmio x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Inteligência Artificial

Nvidia nega boato sobre 'maior fraude contábil da história da tecnologia'

Future of Money

Deutsche Bank: 5 fatores derrubaram o bitcoin, e queda pode continuar

Brasil

Prédio do Ministério da Igualdade Racial é evacuado após incêndio