Os conselhos de Oscar Schmidt, lenda do basquete mundial, para ter sucesso na carreira

A lenda do basquete mundial Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira, 17, aos 68 anos poucos minutos após receber atendimento médico por um mal-estar. A causa da morte ainda não foi confirmada.

Com mais de 25 anos de carreira no esporte, Oscar Schmidt acumulou marcas expressivas e construiu uma trajetória baseada em desempenho ofensivo e regularidade em quadra. Conhecido como “mão santa”, o ex-jogador registrou 49.703 pontos em 1.613 partidas, média próxima de 30 pontos por jogo.

Entre os recordes, estão participações em cinco edições dos Jogos Olímpicos, número que o coloca como o brasileiro com mais presenças no torneio dentro da modalidade. O desempenho consolidou sua posição entre os principais nomes do basquete nacional.

Após encerrar a carreira, em 2003, Oscar Schmidt iniciou atuação como palestrante, com foco em temas ligados a desempenho, disciplina e trabalho em equipe. As apresentações são voltadas a executivos e equipes corporativas em diferentes setores.

Durante esse período, o ex-atleta também enfrentou um diagnóstico de câncer no cérebro, iniciado em 2011. Mesmo em tratamento, manteve a agenda de compromissos e passou a incorporar a experiência pessoal aos conteúdos apresentados.

A seguir, os principais conselhos de Oscar Schmidt ao longo da vida

1 - Treine, treine e treine

“Sou produto de treinamento”, disse Oscar. Quer ser o melhor na sua área de atuação? Pratique, estude, se esforce. “Treine muito, mas muito mesmo, e quando estiver bem cansado, treine mais um pouquinho porque esse pouquinho vai te fazer melhor”.

De acordo com ele, este é o melhor conselho de carreira que ele pode dar a alguém. “Ninguém me deu esse conselho, mas descobri logo no começo que é necessário”, diz. Para ele esta é a grande característica que as pessoas vencedoras têm em comum: “todas treinam muito porque sabem que é necessário”.

2 - Tenha automotivação

“Se você gostar do que está fazendo é meio caminho andado porque treinar bastante, para ser o melhor, não vai pesar muito”, disse Oscar. A motivação, de acordo com ele, pode vir de muitos lugares, mas, sobretudo deve ser interna. Essa é uma regra que as pessoas de sucesso não quebram.

3 - Conheça o seu lugar dentro da equipe

“Cada deve saber o seu lugar dentro do grupo. Não dá para a equipe toda fazer 30 pontos em um jogo, mas há lugar para rebotes, para defesa, para passes”, aconselhou.

Conhecer a sua função é a regra mais importante para não ter problemas no trabalho em equipe, em sua opinião. “Quando cada um sabe o que fazer, sempre, tudo fica muito mais fácil”, declarou.

4 - Obstáculo à frente? Supere-o

Por mais brilhante que você seja, não há trajetória profissional que decorra sem alguns sacolejos e muitas pedras no caminho.

Problemas à vista? “Encare o obstáculo e faça de tudo para superá-lo”, afirmou Oscar. Estando treinado, suas chances de êxito aumentam muito, afirma o mais cestinha do Brasil.

5 - Mantenha o bom humor, sempre

Manter o bom humor mesmo quando o clima na empresa ou em casa pesa não é tarefa das mais simples. Mas, vale a pena fazer o esforço, diz o jogador. E ele sabe bem do que está falando.

O sorriso no seu rosto e o alto astral não diminuíram mesmo enfrentando mais uma batalha no tratamento contra o câncer. “A doença está instalada não há nada que eu possa fazer, a não ser trata-la e, para viver melhor, o mau humor atrapalha de verdade. Então tento ficar mais alegre do que fui e vivo bem assim”, explica. Isso mesmo, Oscar.