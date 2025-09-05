Negócios

NFL cresce 40% em licenciamento de produtos no Brasil e mira fãs além dos estádios

São inúmeras áreas nas quais a marca NFL já está presente por meio de licenciamento, como vestuário, acessórios, material escolar, brinquedos e até chocolate

No ano passado, o jogo da NFL no Brasil gerou US$ 61,9 milhões e envolveu 12.518 pessoas no trabalho para garantir que todo o evento ocorresse sem problemas, segundo dados do Ibope Repucom (NFL International./Reprodução)

Layane Serrano
Repórter

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 06h06.

Última atualização em 5 de setembro de 2025 às 06h20.

O Brasil se prepara para o segundo jogo da NFL no país, nesta sexta-feira, dia 5, novamente na Arena Corinthians, em São Paulo. Para este ano, a liga traz para o Brasil o Los Angeles Chargers e o Kansas City Chiefs, em partida válida pela semana 1 da temporada regular 2025.

A procura por ingressos foi intensa, a carga total foi esgotada em poucas horas de venda. Mas a busca por NFL segue intensa também no mercado brasileiro. Só no último ano, o crescimento de novos acordos para licenciamento de produtos oficiais da liga foi de 40%. É o que revela a Destra Licenciamento de Marcas, empresa responsável pelo segmento da NFL no Brasil, entre outros gigantes esportivos globais.

As marcas que estão com a NFL

São inúmeras áreas nas quais a marca NFL já está presente por meio de licenciamento. Vestuário com diversos contratos, acessórios, material escolar, brinquedos e até chocolate são alguns dos segmentos em que os fãs podem encontrar produtos oficiais da liga.

"A NFL é referência em conexão com o público, seja por meio de conteúdos ou experiências. Com estratégias bem definidas para atrair ainda mais fãs no Brasil, a liga nos oferece oportunidades de buscar parceiros comerciais para produzir e comercializar produtos institucionais e de suas equipes, e temos feito isso em diversas frentes", afirma Bruno Koerich, CEO da Destra Licenciamento de Marcas.

O crescimento na NFL no Brasil continua...

Ano após ano, a NFL segue em crescimento no Brasil. O grande marco da liga no país aconteceu em 2024, no histórico primeiro jogo na América do Sul, na Arena Corinthians, em São Paulo. A partida gerou mais de US$ 60 milhões em impacto econômico, envolvendo mais de 12 mil pessoas em todo o projeto.

O estádio ficou lotado para assistir Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. Segundo dados atuais do Sponsorlink, do Ibope Repucom, o Brasil tem o total de 41 milhões de fãs declarados de futebol americano, representando um crescimento de 310% nos últimos 10 anos.

Em 2024, quando a National Football League anunciou, em parceria com a SPTuris, os números gerados pelo jogo realizado no dia 6 de setembro, na Arena Corinthians, em São Paulo, os dados surpreenderam: a geração foi de US$ 61,9 milhões e envolveu 12.518 pessoas no trabalho para garantir que todo o evento ocorresse sem problemas e confirmando a expectativa de grande impacto na economia local.

Para este ano,  a SPTuris já indica que o jogo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers deve movimentar mais de R$ 330 milhões.

Quanto ao licenciamento, a expectativa da Destra Licenciamento de Marcas é de crescimento de 20% para 2026.

