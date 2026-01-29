O novo ativo de Travis Kelce: atleta aposta em empresa de US$ 1,8 bi que quer 'acordar' o mercado

Travis Kelce, jogador do time de futebol americano, Kansas City Chiefs, acaba de se tornar acionista relevante da Sleep Number Corporation, empresa listada na Nasdaq, adquirindo 5% de participação.

O movimento, que combina estratégia de branding com expectativa de retorno financeiro, acontece em meio à reestruturação da companhia, que em 2025 registrou queda nas vendas.

A Sleep Number, especializada em colchões ajustáveis e sistemas de sono inteligentes, enfrenta desafios operacionais e de mercado. No último ano, a companhia viu sua receita cair frente à desaceleração da demanda e ao avanço de concorrentes diretos no setor.

Ainda assim, em 2025, a empresa faturou aproximadamente US$ 1,8 bilhão, o que faz dela um ativo com potencial de valorização para investidores estratégicos. As informações são da Inc.

Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos – e esse treinamento vai ensinar como dominar essa habilidade

Participação acionária com potencial de alavancagem de valor

Ao adquirir 5% da empresa, Kelce passa a figurar entre os principais acionistas individuais da Sleep Number.

A entrada de Kelce tem duplo efeito: injeção de capital e fortalecimento de marca. O jogador vai integrar campanhas de publicidade da empresa, em TV e plataformas digitais, associando sua imagem de performance, recuperação e alta performance ao core business da marca: tecnologia do sono como aliada à saúde.

Segundo a Sleep Number, 83% dos jogadores da NFL já utilizam seus produtos, fruto de uma parceria com a liga desde 2018. O jogador, que afirma dormir em camas da marca há anos, reforça que o investimento "é um passo natural", uma vez que ele já confia no produto e vê valor estratégico no posicionamento da companhia.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Diversificação de portfólio e foco em retorno a longo prazo

O movimento financeiro de Kelce segue a lógica de diversificação aplicada por atletas e celebridades que buscam ativos reais com potencial de valorização. Antes da Sleep Number, o jogador já havia investido na Garage Beer e participou de uma operação conjunta com a Jana Partners para reestruturar a rede de parques Six Flags.

Com essa estratégia, ele constrói um portfólio multissetorial, focado em ativos de consumo e experiência, setores com alta margem e apelo direto ao público. No caso da Sleep Number, o diferencial é que o ativo já tem estrutura operacional robusta e está listado em bolsa.

Uma jogada de capital reputacional

Na análise do mercado, a aposta de Kelce pode ser lida como um movimento de antecipação de ciclo. Ele investe em uma empresa de capital aberto que ainda está em fase de recuperação, com valor de mercado pressionado, mas fundamentos sólidos, e entra não como investidor passivo, mas como peça central na estratégia de marketing.

Do ponto de vista de governança corporativa, o movimento também chama atenção: a entrada de um investidor com forte poder de mídia exige cuidado com imagem, reputação e alinhamento estratégico. A CEO Linda Findley já sinalizou que o papel de Kelce vai além da publicidade: ele será uma espécie de “embaixador operacional”, ajudando a reposicionar a Sleep Number em mercados-chave.

Domine as finanças que sustentam decisões de alto impacto corporativo

Erros de gestão financeira continuam sendo uma das principais causas de crise — e até falência — em empresas de todos os portes. De startups promissoras a grandes corporações, o desafio é o mesmo: manter a saúde financeira e tomar decisões baseadas em dados e planejamento. E essa responsabilidade já não é exclusiva da liderança. Em um mercado cada vez mais orientado por resultados, profissionais de todas as áreas precisam entender como receitas, custos e investimentos afetam o negócio.

Pensando nisso, a EXAME e a Saint Paul abriram uma nova (e exclusiva) edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas, com vagas limitadas.

O programa é ideal para quem deseja desenvolver uma visão mais estratégica da gestão financeira e se destacar em ambientes corporativos de alta exigência. Ao longo de quatro aulas online, os participantes terão contato com conteúdos estruturados em torno de temas centrais da área, como:

Análise financeira e indicadores de performance

Planejamento orçamentário e estratégico

Gestão de riscos e decisões de investimento

Estudos de caso reais do mercado

Além disso, o curso oferece:

Carga horária total de 3 horas, com alta densidade de conteúdo

Sessão ao vivo para tira-dúvidas com especialistas

Certificado ao final do treinamento

Networking com outros profissionais da área

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, basta clicar aqui