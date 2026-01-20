Tom Brady assume cargo em startup de saúde com canetas emagrecedoras

Tom Brady, ídolo da NFL, assumiu o cargo de chief wellness officer (diretor de bem-estar) da eMed, startup de telemedicina que oferece acesso a medicamentos para perda de peso com acompanhamento clínico contínuo. A movimentação amplia a presença do ex-jogador no ecossistema de saúde, longevidade e bem-estar, área em que ele vem investindo desde o fim da carreira nos gramados.

A plataforma da eMed combina prescrição de medicamentos GLP-1, classe na qual se encontra Mounjaro e Ozempic, com exames de sangue feitos em casa no início do programa, após seis meses e ao completar um ano. Os resultados são avaliados por profissionais de saúde para monitorar a evolução do paciente e ajustar o tratamento.

Os usuários também recebem um kit para manejo de efeitos colaterais, com medicamentos isentos de prescrição, além de triagem clínica e suporte para sintomas comuns. O serviço inclui consultas médicas mensais e check-ins obrigatórios. Há ainda uma oferta corporativa voltada a empregadores, que passam a oferecer aos funcionários elegíveis acesso aos GLP-1 com supervisão clínica contínua.

"Cuidados médicos de alta qualidade precisam ser acessíveis e entregues de forma responsável, com decisões baseadas em evidências e nas necessidades individuais", afirmou Brady em comunicado. Segundo ele, o foco da empresa é melhorar a saúde populacional em escala, especialmente no ambiente corporativo. "Esses medicamentos podem ser transformadores, mas apenas quando combinados com orientação clínica adequada e suporte contínuo".

Do esporte ao ecossistema de saúde e longevidade

Antes de chegar à eMed, Brady já havia construído uma atuação ampla na economia do bem-estar. Ele é cofundador da TB12, marca voltada a performance e recuperação física, e da Autograph, plataforma para fãs que se fundiu no ano passado com o aplicativo de treinos Future.

Também firmou parceria com a Gopuff para lançar a Goat Gummies, linha de snacks veganos, e recentemente foi nomeado chief innovation officer da Aescape, empresa de massagem robótica baseada em inteligência artificial.