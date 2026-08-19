Santander coloca a leilão mais de 190 imóveis com até 79% de desconto

A Zuk, em parceria com o Santander, realiza no dia 25 de agosto, às 10h, um leilão online com mais de 190 imóveis residenciais e comerciais distribuídos por 22 estados brasileiros. Os lotes terão descontos de até 79% em relação ao valor de mercado e poderão ser adquiridos com pagamento à vista ou financiamento em até 420 parcelas, segundo a organização do evento.

Os imóveis disponíveis estão localizados em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Goiás e Ceará, entre outros.

Entre as opções do leilão, o lote com menor lance inicial é um terreno de 501 metros quadrados em Pérola (PR), no Parque Residencial Viva, com valor inicial de R$ 33.072.

Já o imóvel de maior valor é uma casa na região central de Cidelândia (MA), com 421 metros quadrados, ofertada por R$ 2,7 milhões.

O maior desconto do evento chega a 79%. A oportunidade é uma casa em Iguabinha, em Araruama (RJ), com 176 metros quadrados, cujo lance inicial é de R$ 98 mil.

Como participar do leilão

O evento será realizado de forma totalmente online. Os interessados precisam realizar cadastro na plataforma da Zuk, consultar os editais dos imóveis disponíveis e enviar lances pelos lotes desejados. Clique aqui.

Os editais também estão disponíveis nos canais da Zuk e do Santander Imóveis. A lista contempla diferentes tipos de propriedades, incluindo casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais.