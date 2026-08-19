Esporte
Fase de grupos copa 2026

Jogos de hoje: horário e onde assistir às partidas desta quarta-feira, 19

Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG entram em campo em uma rodada recheada de partidas decisivas

Esporte: Jogos de quarta-feira serão importantes para o futebol sul-americano (Esportes/Exame)

Esporte: Jogos de quarta-feira serão importantes para o futebol sul-americano (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 06h04.

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A quarta-feira, 19, será de muita bola rolando, com destaque para os confrontos de volta das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana. Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG definem se irão continuar, ou não, na Libertadores, enquanto os playoffs da Champions League e a segunda divisão do Campeonato Brasileiro também movimentam a programação.

Veja os jogos desta quarta-feira, 19

Champions League (playoffs pré-liga)

  • 16h | Celtic x LASK Linz
  • 16h | Hapoel Beer Sheva x Sabah
  • 16h | NEC Nijmegen x Bodo/Glimt
  • 16h | Slovan Bratislava x Celje

Campeonato Espanhol

  • 16h | Atlético de Madrid x Málaga

Copa Libertadores (oitavas de final)

  • 19h | Cerro Porteño x Palmeiras
  • 19h | Coquimbo Unido x Platense
  • 21h30 | Flamengo x Cruzeiro

Copa Sul-Americana (oitavas de final)

  • 19h | Atlético-MG x RB Bragantino
  • 21h30 | Montevideo City Torque x Tigre
  • 21h30 | Independiente Santa Fe x River Plate

Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

  • 19h30 | Fortaleza x São Bernardo
  • 19h30 | Avaí x Sport
  • 20h30 | Vila Nova x Ponte Preta
  • 20h30 | Cuiabá x Operário-PR
  • 21h30 | Botafogo-SP x Criciúma

MLS

  • 20h30 | Columbus Crew x Montreal
  • 20h30 | DC United x New England Revolution
  • 20h30 | Cincinnati x New York City
  • 20h30 | Orlando City x Chicago Fire
  • 20h30 | Philadelphia Union x Inter Miami
  • 20h30 | New York Red Bulls x Nashville
  • 20h30 | Toronto x Charlotte
  • 21h | Sporting Kansas City x St. Louis City
  • 21h30 | Minnesota United x Atlanta United
  • 22h30 | Colorado Rapids x Los Angeles FC
  • 22h30 | Real Salt Lake x Dallas
  • 22h30 | Seattle Sounders x Austin
  • 23h30 | LA Galaxy x San Jose Earthquakes
  • 23h30 | Portland Timbers x San Diego
  • 23h30 | Vancouver Whitecaps x Houston Dynamo

Onde assistir aos jogos desta quarta-feira, 19

Space

  • 16h | Celtic x LASK Linz | Champions League (playoffs pré-liga)

HBO Max

  • 16h | Celtic x LASK Linz | Champions League (playoffs pré-liga)
  • 16h | Hapoel Beer Sheva x Sabah | Champions League (playoffs pré-liga)
  • 16h | NEC Nijmegen x Bodo/Glimt | Champions League (playoffs pré-liga)
  • 16h | Slovan Bratislava x Celje | Champions League (playoffs pré-liga)

TNT

  • 16h | NEC Nijmegen x Bodo/Glimt | Champions League (playoffs pré-liga)

TNT Sports (YouTube)

  • 16h | NEC Nijmegen x Bodo/Glimt | Champions League (playoffs pré-liga)

CazéTV

  • 16h | Atlético de Madrid x Málaga | Campeonato Espanhol

Paramount+

  • 19h | Cerro Porteño x Palmeiras | Copa Libertadores (oitavas de final)
  • 19h | Coquimbo Unido x Platense | Copa Libertadores (oitavas de final)
  • 21h30 | Flamengo x Cruzeiro | Copa Libertadores (oitavas de final)
  • 21h30 | Montevideo City Torque x Tigre | Copa Sul-Americana (oitavas de final)

ESPN

  • 19h | Atlético-MG x RB Bragantino | Copa Sul-Americana (oitavas de final)
  • 21h30 | Independiente Santa Fe x River Plate | Copa Sul-Americana (oitavas de final)

Disney+

  • 19h | Atlético-MG x RB Bragantino | Copa Sul-Americana (oitavas de final)
  • 19h30 | Fortaleza x São Bernardo | Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 19h30 | Avaí x Sport | Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 20h30 | Vila Nova x Ponte Preta | Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 20h30 | Cuiabá x Operário-PR | Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 21h30 | Flamengo x Cruzeiro | Copa Libertadores (oitavas de final)
  • 21h30 | Independiente Santa Fe x River Plate | Copa Sul-Americana (oitavas de final)
  • 21h30 | Botafogo-SP x Criciúma | Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Xsports

  • 19h30 | Fortaleza x São Bernardo | Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

SportyNet (TV e YouTube)

  • 19h30 | Fortaleza x São Bernardo | Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Globo

  • 21h30 | Flamengo x Cruzeiro | Copa Libertadores (oitavas de final)

ge tv

  • 21h30 | Flamengo x Cruzeiro | Copa Libertadores (oitavas de final)

ESPN 4

  • 19h30 | Fortaleza x São Bernardo | Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 21h30 | Botafogo-SP x Criciúma | Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Apple TV

  • 20h30 | Columbus Crew x Montreal | MLS
  • 20h30 | DC United x New England Revolution | MLS
  • 20h30 | Cincinnati x New York City | MLS
  • 20h30 | Orlando City x Chicago Fire | MLS
  • 20h30 | Philadelphia Union x Inter Miami | MLS
  • 20h30 | New York Red Bulls x Nashville | MLS
  • 20h30 | Toronto x Charlotte | MLS
  • 21h | Sporting Kansas City x St. Louis City | MLS
  • 21h30 | Minnesota United x Atlanta United | MLS
  • 22h30 | Colorado Rapids x Los Angeles FC | MLS
  • 22h30 | Real Salt Lake x Dallas | MLS
  • 22h30 | Seattle Sounders x Austin | MLS
  • 23h30 | LA Galaxy x San Jose Earthquakes | MLS
  • 23h30 | Portland Timbers x San Diego | MLS
  • 23h30 | Vancouver Whitecaps x Houston Dynamo | MLS
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