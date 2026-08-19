Jogos de hoje: horário e onde assistir às partidas desta quarta-feira, 19

A quarta-feira, 19, será de muita bola rolando, com destaque para os confrontos de volta das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana. Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG definem se irão continuar, ou não, na Libertadores, enquanto os playoffs da Champions League e a segunda divisão do Campeonato Brasileiro também movimentam a programação.
Veja os jogos desta quarta-feira, 19
Champions League (playoffs pré-liga)
- 16h | Celtic x LASK Linz
- 16h | Hapoel Beer Sheva x Sabah
- 16h | NEC Nijmegen x Bodo/Glimt
- 16h | Slovan Bratislava x Celje
Campeonato Espanhol
- 16h | Atlético de Madrid x Málaga
Copa Libertadores (oitavas de final)
- 19h | Cerro Porteño x Palmeiras
- 19h | Coquimbo Unido x Platense
- 21h30 | Flamengo x Cruzeiro
Copa Sul-Americana (oitavas de final)
- 19h | Atlético-MG x RB Bragantino
- 21h30 | Montevideo City Torque x Tigre
- 21h30 | Independiente Santa Fe x River Plate
Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 19h30 | Fortaleza x São Bernardo
- 19h30 | Avaí x Sport
- 20h30 | Vila Nova x Ponte Preta
- 20h30 | Cuiabá x Operário-PR
- 21h30 | Botafogo-SP x Criciúma
MLS
- 20h30 | Columbus Crew x Montreal
- 20h30 | DC United x New England Revolution
- 20h30 | Cincinnati x New York City
- 20h30 | Orlando City x Chicago Fire
- 20h30 | Philadelphia Union x Inter Miami
- 20h30 | New York Red Bulls x Nashville
- 20h30 | Toronto x Charlotte
- 21h | Sporting Kansas City x St. Louis City
- 21h30 | Minnesota United x Atlanta United
- 22h30 | Colorado Rapids x Los Angeles FC
- 22h30 | Real Salt Lake x Dallas
- 22h30 | Seattle Sounders x Austin
- 23h30 | LA Galaxy x San Jose Earthquakes
- 23h30 | Portland Timbers x San Diego
- 23h30 | Vancouver Whitecaps x Houston Dynamo
Onde assistir aos jogos desta quarta-feira, 19
Space
- 16h | Celtic x LASK Linz | Champions League (playoffs pré-liga)
HBO Max
- 16h | Celtic x LASK Linz | Champions League (playoffs pré-liga)
- 16h | Hapoel Beer Sheva x Sabah | Champions League (playoffs pré-liga)
- 16h | NEC Nijmegen x Bodo/Glimt | Champions League (playoffs pré-liga)
- 16h | Slovan Bratislava x Celje | Champions League (playoffs pré-liga)
TNT
- 16h | NEC Nijmegen x Bodo/Glimt | Champions League (playoffs pré-liga)
TNT Sports (YouTube)
- 16h | NEC Nijmegen x Bodo/Glimt | Champions League (playoffs pré-liga)
CazéTV
- 16h | Atlético de Madrid x Málaga | Campeonato Espanhol
Paramount+
- 19h | Cerro Porteño x Palmeiras | Copa Libertadores (oitavas de final)
- 19h | Coquimbo Unido x Platense | Copa Libertadores (oitavas de final)
- 21h30 | Flamengo x Cruzeiro | Copa Libertadores (oitavas de final)
- 21h30 | Montevideo City Torque x Tigre | Copa Sul-Americana (oitavas de final)
ESPN
- 19h | Atlético-MG x RB Bragantino | Copa Sul-Americana (oitavas de final)
- 21h30 | Independiente Santa Fe x River Plate | Copa Sul-Americana (oitavas de final)
Disney+
- 19h | Atlético-MG x RB Bragantino | Copa Sul-Americana (oitavas de final)
- 19h30 | Fortaleza x São Bernardo | Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 19h30 | Avaí x Sport | Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 20h30 | Vila Nova x Ponte Preta | Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 20h30 | Cuiabá x Operário-PR | Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 21h30 | Flamengo x Cruzeiro | Copa Libertadores (oitavas de final)
- 21h30 | Independiente Santa Fe x River Plate | Copa Sul-Americana (oitavas de final)
- 21h30 | Botafogo-SP x Criciúma | Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
Xsports
- 19h30 | Fortaleza x São Bernardo | Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
SportyNet (TV e YouTube)
- 19h30 | Fortaleza x São Bernardo | Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
Globo
- 21h30 | Flamengo x Cruzeiro | Copa Libertadores (oitavas de final)
ge tv
- 21h30 | Flamengo x Cruzeiro | Copa Libertadores (oitavas de final)
ESPN 4
- 19h30 | Fortaleza x São Bernardo | Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 21h30 | Botafogo-SP x Criciúma | Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
Apple TV
- 20h30 | Columbus Crew x Montreal | MLS
- 20h30 | DC United x New England Revolution | MLS
- 20h30 | Cincinnati x New York City | MLS
- 20h30 | Orlando City x Chicago Fire | MLS
- 20h30 | Philadelphia Union x Inter Miami | MLS
- 20h30 | New York Red Bulls x Nashville | MLS
- 20h30 | Toronto x Charlotte | MLS
- 21h | Sporting Kansas City x St. Louis City | MLS
- 21h30 | Minnesota United x Atlanta United | MLS
- 22h30 | Colorado Rapids x Los Angeles FC | MLS
- 22h30 | Real Salt Lake x Dallas | MLS
- 22h30 | Seattle Sounders x Austin | MLS
- 23h30 | LA Galaxy x San Jose Earthquakes | MLS
- 23h30 | Portland Timbers x San Diego | MLS
- 23h30 | Vancouver Whitecaps x Houston Dynamo | MLS