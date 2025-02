Super Bowl: pedido de casamento de Travis Kelce a Taylor Swift movimenta as bets nos EUA

Assim como acontece todos os anos, a realização do Super Bowl é aguardado por milhões de pessoas em todo o mundo, não apenas pelo espetáculo hollywoodiano que ele proporciona, mas também pelos shows, anúncios e ativações durante a transmissão.

O confronto acontece no dia 9 de fevereiro, a partir das 20h (horário de Brasília), entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, em confronto que define o campeão da National Football League (NFL).

Nos Estados Unidos, particularmente, as casas de apostas se movimentam e proporcionam verdadeiras opções para os fãs, diferente de outros mercados, que por questões de regulamentação, como o Brasil, só disponibilizam as cotações para quem vencer a partida.

Por lá, as apostas em algumas das plataformas disponíveis chamam a atenção, e a mais inusitada delas é se o astro do futebol americano, Travis Kelce, vai pedir em casamento a cantora Taylor Swift - eles namoram desde outubro de 2023. As probabilidades para isso acontecer são de 8,5 por euro apostado.

“Globalmente, o Superbowl sempre teve um peso de Copa do Mundo da FIFA para o mercado de apostas. É um evento menor, de um dia apenas, mas em compensação acontece todo ano, enquanto a Copa do Mundo tem no intervalo de quatro anos um dos seus maiores fatores de atratividade. Mas em termos de volume pontual de apostas para um evento esportivo, o fenômeno Superbowl causa uma elevação anual notória semelhante ao que a Copa", acrescenta Ricardo Magri, especialista em desenvolvimento de negócios iGaming e diretor executivo da EBAC, com passagem pela Sportradar.

Além disso, é possível apostar em qual será a primeira música de Kendrick Lamar, rapper escolhido para cantar no intervalo do Super Bowl; também existem opções para adivinhar quantas músicas ele vai cantar, e quantas mudanças de figurino ele vai fazer durante a apresentação.

Outra opção inusitada, essa já bastante comum há muitos anos na indústria de bets norte-americana, é sobre qual a cor do Gatorade que o time vencedor vai jogar em seu treinador durante a coletiva de comemoração; em 2023 e 2024, o isotônico utilizado pelos jogadores foi com a cor roxa, por isso a cotação para ela, neste ano, é menor.

Mercado de apostas com Super Bowl deve ultrapassar US$ 1,5 bilhão em 2025

De acordo com dados da Bloomberg, o Super Bowl 2024 movimentou um total de US$ 1,3 bilhão em apostas esportivas, um recorde, e esteve entre os eventos da indústria esportiva mundial. A projeção é que esse ano supere a marca de US$ 1,5 bilhão em apostas.

No Brasil, o hábito por apostas na NFL ainda é pequeno, mas tem apresentado crescimento nos últimos anos, impulsionado principalmente pelo jogo que aconteceu no final do ano passado, na Neo Química Arena, entre Philadelphia Eagles e o Green Bay Packers.

"Um evento como o Super Bowl repercute em vários segmentos, extrapolando as fronteiras do esporte e fortalecendo a economia local. Com certeza toda a região de New Orleans está sendo impactada positivamente, principalmente os setores que são relacionados ao turismo, como hoteis e restaurantes. Todos os anos a NFL mostra a força do seu produto, trazendo insights importantes para a indústria esportiva. Eles sabem, como poucos, transformar o esporte em um show de entretenimento", pontua Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport no Brasil, agência multinacional que comercializa pacotes de viagem para o Super Bowl.

Nas principais casas de apostas do país, o Kansas City Chiefs é considerado o favorito e variam entre R$ 1.68 e R$ 1.82, com média de R$ 1.77, enquanto o Philadelphia Eagles paga entre R$ 1.94 e R$ 2.10, com média de R$ 2.04. As bets consultadas foram 7k, Cassino, Vera, Esportes da Sorte, Onabet, EstrelaBet, Galera.bet, Odds&Scouts, BETesporte, Luck.bet, Casa de Apostas e Reals.

“Essas variações refletem a expectativa de um jogo equilibrado e emocionante, que também oferecerá oportunidades interessantes para os apostadores que buscam analisar o desempenho das equipes e encontrar valor em suas apostas", pontua Ricardo Bianco Rosada, fundador da consultoria brmkt.co, e especialista no mercado de gambling.