Sul-Americana define quartas de final com quatro brasileiros; veja confrontos

Sul-Americana: torneio tem quatro brasileiros nas quartas de final (Arte/Exame)
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Publicado em 27 de agosto de 2026 às 18h18.
A Copa Sul-Americana 2026 já conhece os oito times que seguem na disputa pelo título. A última vaga foi definida nesta quarta-feira, 26, quando o Independiente Santa Fe eliminou o River Plate no Monumental de Núñez. Depois do empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, a equipe colombiana venceu a disputa por pênaltis por 8 a 7 e garantiu presença nas quartas de final.
Com a classificação do Santa Fe, o chaveamento da próxima fase está completo. O Brasil é o país com maior número de representantes, com São Paulo, Vasco, Santos e Atlético-MG entre os oito sobreviventes. Os demais classificados são Boca Juniors, Santa Fe, Cienciano e Montevideo City Torque.
O sorteio não será necessário para definir os duelos, já que o chaveamento da competição estava estabelecido. O São Paulo terá pela frente o Boca Juniors, enquanto o Vasco enfrentará o Santa Fe.
No outro lado da chave, Santos e Atlético-MG protagonizarão um confronto brasileiro. Já Cienciano, do Peru, e Montevideo City Torque, do Uruguai, completam os confrontos da fase.
Os jogos das quartas de final acontecerão entre os dias 8 e 17 de setembro. As partidas de ida serão realizadas na primeira semana da janela, enquanto os confrontos decisivos estão programados para a semana seguinte.
A Conmebol confirmou nesta quinta-feira, 27, as datas de cada duelo.
A definição do último confronto aconteceu em uma partida de forte tensão na Argentina. Depois de empatar sem gols no primeiro duelo, River Plate e Santa Fe voltaram a ficar iguais no tempo normal, desta vez por 1 a 1.
A vaga precisou ser decidida nas penalidades, e a disputa se estendeu até a 11ª cobrança de cada equipe. O Santa Fe levou a melhor por 8 a 7 e eliminou o tradicional clube argentino dentro do Monumental de Núñez.
Com o resultado, o time colombiano se tornou o adversário do Vasco nas quartas de final. O cruzamento havia ficado em aberto até a definição do último classificado.
Quatro dos oito times que continuam na competição são brasileiros. São Paulo, Vasco, Santos e Atlético-MG representam metade dos participantes das quartas de final.
Entre eles, apenas o São Paulo já conquistou a Copa Sul-Americana. O Tricolor foi campeão em 2012 e voltou à decisão dez anos depois, em 2022, quando terminou como vice-campeão.
O Atlético-MG também chegou recentemente perto do título. O clube mineiro foi finalista na edição de 2025, mas acabou derrotado pelo Lanús na decisão.
Vasco e Santos, por outro lado, ainda buscam alcançar a primeira final de suas histórias na competição.
Entre os estrangeiros classificados, o Boca Juniors é o maior campeão. O clube argentino conquistou a Sul-Americana em duas oportunidades, em 2004 e 2005.
O Santa Fe também possui um título do torneio. A equipe colombiana foi campeã em 2015 e agora tenta repetir a campanha histórica depois de eliminar o River Plate.
Cienciano e Montevideo City Torque completam a lista de classificados. O clube peruano foi campeão da competição em 2003, enquanto o time uruguaio busca seu primeiro título continental.
A fase de quartas de final será disputada em setembro. Depois dela, os quatro classificados avançam para as semifinais, previstas para acontecer entre os dias 13 e 21 de outubro.
A decisão da Copa Sul-Americana 2026 será realizada em jogo único no dia 21 de novembro. Barranquilla, na Colômbia, será a cidade-sede da final.