Sul-Americana define quartas de final com quatro brasileiros; veja confrontos

A Copa Sul-Americana 2026 já conhece os oito times que seguem na disputa pelo título. A última vaga foi definida nesta quarta-feira, 26, quando o Independiente Santa Fe eliminou o River Plate no Monumental de Núñez. Depois do empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, a equipe colombiana venceu a disputa por pênaltis por 8 a 7 e garantiu presença nas quartas de final.

Com a classificação do Santa Fe, o chaveamento da próxima fase está completo. O Brasil é o país com maior número de representantes, com São Paulo, Vasco, Santos e Atlético-MG entre os oito sobreviventes. Os demais classificados são Boca Juniors, Santa Fe, Cienciano e Montevideo City Torque.

Veja os confrontos das quartas de final

O sorteio não será necessário para definir os duelos, já que o chaveamento da competição estava estabelecido. O São Paulo terá pela frente o Boca Juniors, enquanto o Vasco enfrentará o Santa Fe.

No outro lado da chave, Santos e Atlético-MG protagonizarão um confronto brasileiro. Já Cienciano, do Peru, e Montevideo City Torque, do Uruguai, completam os confrontos da fase.

Boca Juniors x São Paulo

Independiente Santa Fe x Vasco

Santos x Atlético-MG

Cienciano x Montevideo City Torque

Os jogos das quartas de final acontecerão entre os dias 8 e 17 de setembro. As partidas de ida serão realizadas na primeira semana da janela, enquanto os confrontos decisivos estão programados para a semana seguinte.

A Conmebol confirmou nesta quinta-feira, 27, as datas de cada duelo.

Jogos de ida

8/9 - Santa Fe x Vasco - 19h - El Campín

8/9 - Boca Juniors x São Paulo - 21h30 - La Bombonera

9/9 - Santos x Atlético-MG - 19h - Vila Belmiro

10/9 - Cienciano x Montevideo City Torque - 21h30 - Inca Garcilaso de La Vega

Jogos de volta

15/9 - Vasco x Santa Fe - 19h - São Januário

15/9 - São Paulo x Boca Juniors - 21h30 - Morumbis

16/9 - Atlético-MG x Santos - 19h - Arena MRV

17/9 - Montevideo City Torque x Cienciano - 21h30 - Centenario

River cai em decisão dramática

A definição do último confronto aconteceu em uma partida de forte tensão na Argentina. Depois de empatar sem gols no primeiro duelo, River Plate e Santa Fe voltaram a ficar iguais no tempo normal, desta vez por 1 a 1.

A vaga precisou ser decidida nas penalidades, e a disputa se estendeu até a 11ª cobrança de cada equipe. O Santa Fe levou a melhor por 8 a 7 e eliminou o tradicional clube argentino dentro do Monumental de Núñez.

Com o resultado, o time colombiano se tornou o adversário do Vasco nas quartas de final. O cruzamento havia ficado em aberto até a definição do último classificado.

Brasil domina a lista de classificados

Quatro dos oito times que continuam na competição são brasileiros. São Paulo, Vasco, Santos e Atlético-MG representam metade dos participantes das quartas de final.

Entre eles, apenas o São Paulo já conquistou a Copa Sul-Americana. O Tricolor foi campeão em 2012 e voltou à decisão dez anos depois, em 2022, quando terminou como vice-campeão.

O Atlético-MG também chegou recentemente perto do título. O clube mineiro foi finalista na edição de 2025, mas acabou derrotado pelo Lanús na decisão.

Vasco e Santos, por outro lado, ainda buscam alcançar a primeira final de suas histórias na competição.

Boca e Santa Fe também já levantaram a taça

Entre os estrangeiros classificados, o Boca Juniors é o maior campeão. O clube argentino conquistou a Sul-Americana em duas oportunidades, em 2004 e 2005.

O Santa Fe também possui um título do torneio. A equipe colombiana foi campeã em 2015 e agora tenta repetir a campanha histórica depois de eliminar o River Plate.

Cienciano e Montevideo City Torque completam a lista de classificados. O clube peruano foi campeão da competição em 2003, enquanto o time uruguaio busca seu primeiro título continental.

A fase de quartas de final será disputada em setembro. Depois dela, os quatro classificados avançam para as semifinais, previstas para acontecer entre os dias 13 e 21 de outubro.

A decisão da Copa Sul-Americana 2026 será realizada em jogo único no dia 21 de novembro. Barranquilla, na Colômbia, será a cidade-sede da final.