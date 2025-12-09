Esporte

Brasileirão: quais times foram classificados para a Sul-Americana?

Última rodada definiu vagas continentais, acesso indireto e queda à Série B

Alex Sandro e Flaco López disputam lance em partida disputada pelo Brasileirão de 2025 (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 01h22.

O Campeonato Brasileiro de 2025 terminou neste domingo, 7, com definição dos classificados à Libertadores, Sul-Americana e dos rebaixados à Série B. O Flamengo confirmou o título com uma rodada de antecedência, enquanto o Palmeiras encerrou a competição com o vice-campeonato.

Campeão nacional e também vencedor da Libertadores em 2025, o Flamengo abriu uma vaga adicional no torneio continental. Com isso, cinco clubes garantiram classificação direta à fase de grupos da Libertadores.

Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense avançaram diretamente. Já Botafogo e Bahia ficaram com as vagas destinadas às fases preliminares da competição sul-americana.

Classificados à Sul-Americana

Outros seis clubes brasileiros asseguraram presença na Copa Sul-Americana de 2026:

  • São Paulo
  • Grêmio
  • Red Bull Bragantino
  • Atlético Mineiro
  • Santos
  • Corinthians

O São Paulo, apesar do oitavo lugar, ainda mantém chances de disputar a Libertadores. Para isso, precisa que Cruzeiro ou Fluminense conquistem a Copa do Brasil, abrindo nova vaga via campeonato nacional.

A edição de 2026 da Sul-Americana terá início em março. A primeira fase será disputada em jogo único, no dia 4. O sorteio da fase de grupos ocorre em 18 de março, com a final marcada para 21 de novembro, em Barranquilla.

Rebaixamento decidido na última rodada

A disputa contra o rebaixamento teve emoção até os minutos finais da 38ª rodada do Brasileirão. Ceará e Fortaleza foram os dois últimos times que selaram sua ida à Série B.

O Ceará perdeu por 3 a 1 para o Palmeiras, enquanto o Fortaleza foi superado pelo Botafogo por 4 a 2. Juventude e Sport apenas cumpriram tabela, pois já estavam rebaixados.

