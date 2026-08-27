WSL Sunset chega a São Paulo com Reggae Edition e shows de Maneva, Planta & Raiz e Gabriel Elias

Maresias, em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, receberá pela primeira vez o WSL Sunset, evento que combina a cultura do surfe com a música brasileira. A edição especial, chamada Reggae Edition, será realizada em 26 de setembro e terá apresentações de Maneva, Planta & Raiz e Gabriel Elias durante o Banco do Brasil São Sebastião Pro.

A programação marca o início do Challenger Series, circuito mundial da WSL que reúne atletas em busca de pontos para alcançar o Championship Tour, principal divisão da entidade. A iniciativa amplia a programação da competição esportiva e inclui uma experiência voltada à música e ao estilo de vida ligado ao litoral.

Segundo Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina, a música passou a integrar a experiência dos eventos da organização. “A música faz parte da experiência WSL, cresce a cada evento e estamos felizes em viabilizar uma noite de reggae dessa proporção com alguns dos principais nomes do Brasil”, afirmou.

A atração principal da noite será o Maneva, banda paulista formada há mais de 20 anos. O grupo reúne elementos de reggae, pop e MPB em seu repertório e possui músicas como “Saudades do Tempo”, “Pisando Descalço”, “O Destino Não Quis” e “Lágrimas de Alegria”. A banda encerrou recentemente a turnê “Maneva – 20 Anos, Origem”, que passou por mais de 70 cidades e reuniu mais de 200 mil pessoas.

Música e cultura praiana fazem parte da etapa da WSL

Maneva é uma das atrações do WSL Sunset. (Pablo Grotto/Divulgação)

O Planta & Raiz também fará parte da programação em Maresias. Criado em São Paulo no fim dos anos 1990, o grupo combina reggae, rock e música brasileira e ficou conhecido por faixas como “Com Certeza”, “Aquele Lugar”, “Filho do Leão” e “Gueto do Universo”.

O cantor e compositor Gabriel Elias completa a lista de atrações com uma mistura de reggae, pop, ska e surf music. Entre os trabalhos mais conhecidos do artista estão as músicas “Me Namora”, “Pequena Flor” e “Fiz Esse Som Pra Você”.

O WSL Sunset Reggae será realizado durante o Banco do Brasil São Sebastião Pro, etapa do Challenger Series que reúne surfistas internacionais em Maresias. A competição distribui pontos para atletas que buscam uma vaga no Championship Tour, considerado o principal circuito da WSL.

A edição especial do evento amplia a programação esportiva ao reunir atletas, torcedores e fãs de música em uma mesma experiência no litoral paulista. Com a Reggae Edition, a WSL adiciona uma programação cultural à etapa de surfe realizada em São Sebastião.