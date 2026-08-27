WSL Sunset chega a São Paulo com Reggae Edition e shows de Maneva, Planta & Raiz e Gabriel Elias

Edição especial do WSL Sunset combina etapa mundial de surfe, cultura praiana e shows de reggae no Litoral Norte paulista (Divulgação)
Repórter
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 18h17.
Maresias, em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, receberá pela primeira vez o WSL Sunset, evento que combina a cultura do surfe com a música brasileira. A edição especial, chamada Reggae Edition, será realizada em 26 de setembro e terá apresentações de Maneva, Planta & Raiz e Gabriel Elias durante o Banco do Brasil São Sebastião Pro.
A programação marca o início do Challenger Series, circuito mundial da WSL que reúne atletas em busca de pontos para alcançar o Championship Tour, principal divisão da entidade. A iniciativa amplia a programação da competição esportiva e inclui uma experiência voltada à música e ao estilo de vida ligado ao litoral.
Segundo Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina, a música passou a integrar a experiência dos eventos da organização. “A música faz parte da experiência WSL, cresce a cada evento e estamos felizes em viabilizar uma noite de reggae dessa proporção com alguns dos principais nomes do Brasil”, afirmou.
A atração principal da noite será o Maneva, banda paulista formada há mais de 20 anos. O grupo reúne elementos de reggae, pop e MPB em seu repertório e possui músicas como “Saudades do Tempo”, “Pisando Descalço”, “O Destino Não Quis” e “Lágrimas de Alegria”. A banda encerrou recentemente a turnê “Maneva – 20 Anos, Origem”, que passou por mais de 70 cidades e reuniu mais de 200 mil pessoas.
O Planta & Raiz também fará parte da programação em Maresias. Criado em São Paulo no fim dos anos 1990, o grupo combina reggae, rock e música brasileira e ficou conhecido por faixas como “Com Certeza”, “Aquele Lugar”, “Filho do Leão” e “Gueto do Universo”.
O cantor e compositor Gabriel Elias completa a lista de atrações com uma mistura de reggae, pop, ska e surf music. Entre os trabalhos mais conhecidos do artista estão as músicas “Me Namora”, “Pequena Flor” e “Fiz Esse Som Pra Você”.
O WSL Sunset Reggae será realizado durante o Banco do Brasil São Sebastião Pro, etapa do Challenger Series que reúne surfistas internacionais em Maresias. A competição distribui pontos para atletas que buscam uma vaga no Championship Tour, considerado o principal circuito da WSL.
A edição especial do evento amplia a programação esportiva ao reunir atletas, torcedores e fãs de música em uma mesma experiência no litoral paulista. Com a Reggae Edition, a WSL adiciona uma programação cultural à etapa de surfe realizada em São Sebastião.