Lando Norris ganhará série documental no Prime Video; veja o que se sabe

Lando Norris: piloto da F1 terá série documental de três episódios, prevista para estrear em 2027 ( Rudy Carezzevoli/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 16h48.
A atual temporada do campeão mundial de Fórmula 1 Lando Norris será acompanhada de perto em uma nova série documental do Prime Video.
Intitulada provisoriamente "Lando", a produção terá três episódios e está prevista para estrear em 2027.
Segundo a sinopse oficial, a série oferecerá um olhar inédito sobre o piloto britânico de 26 anos, que atualmente defende seu título mundial. A produção também pretende mostrar um lado mais pessoal de Norris e os assuntos que fazem parte de sua vida além das corridas.
As gravações já começaram e acompanham o piloto durante o verão, até sua chegada aos 27 anos. O público verá momentos como viagens com amigos, encontros com familiares e períodos mais reservados, além de acontecimentos importantes de sua temporada na Fórmula 1.
A série também registrará a vitória de Norris em seu primeiro Grande Prêmio da temporada, assim como os efeitos de sua crescente exposição como um dos maiores nomes do esporte mundial.
A produção também vai revisitar o início da relação de Norris com o automobilismo. De acordo com a sinopse, ele começou a correr ainda criança, quando segurou pela primeira vez o volante de um kart em Bristol.
Inspirado por ídolos como o lendário piloto de motociclismo Valentino Rossi, Norris avançou pelas categorias do automobilismo. A trajetória foi marcada não apenas pela ambição de vencer, mas também pela busca por diversão e autenticidade.
A série parte justamente da pergunta sobre como é viver no auge de um esporte aos 26 anos, acompanhando o piloto dentro e fora dos circuitos.
"Lando" será produzida pela Box to Box Films. Tom Keeling, Warren Smith e Jon Smith serão os produtores executivos. Clare Little será a produtora da série, enquanto Ben Phethean ficará responsável pela direção.
Norris afirmou que está animado com o projeto e revelou que as filmagens já acontecem há algum tempo. Segundo o piloto, embora já compartilhe parte de sua rotina com os fãs, o documentário permitirá um acesso ainda maior à sua vida longe das pistas.