Lando Norris ganhará série documental no Prime Video; veja o que se sabe

A atual temporada do campeão mundial de Fórmula 1 Lando Norris será acompanhada de perto em uma nova série documental do Prime Video.

Intitulada provisoriamente "Lando", a produção terá três episódios e está prevista para estrear em 2027.

Segundo a sinopse oficial, a série oferecerá um olhar inédito sobre o piloto britânico de 26 anos, que atualmente defende seu título mundial. A produção também pretende mostrar um lado mais pessoal de Norris e os assuntos que fazem parte de sua vida além das corridas.

As gravações já começaram e acompanham o piloto durante o verão, até sua chegada aos 27 anos. O público verá momentos como viagens com amigos, encontros com familiares e períodos mais reservados, além de acontecimentos importantes de sua temporada na Fórmula 1.

A série também registrará a vitória de Norris em seu primeiro Grande Prêmio da temporada, assim como os efeitos de sua crescente exposição como um dos maiores nomes do esporte mundial.

Da infância no kart ao topo da Fórmula 1

A produção também vai revisitar o início da relação de Norris com o automobilismo. De acordo com a sinopse, ele começou a correr ainda criança, quando segurou pela primeira vez o volante de um kart em Bristol.

Inspirado por ídolos como o lendário piloto de motociclismo Valentino Rossi, Norris avançou pelas categorias do automobilismo. A trajetória foi marcada não apenas pela ambição de vencer, mas também pela busca por diversão e autenticidade.

A série parte justamente da pergunta sobre como é viver no auge de um esporte aos 26 anos, acompanhando o piloto dentro e fora dos circuitos.

Quem produz "Lando"?

"Lando" será produzida pela Box to Box Films. Tom Keeling, Warren Smith e Jon Smith serão os produtores executivos. Clare Little será a produtora da série, enquanto Ben Phethean ficará responsável pela direção.

Norris afirmou que está animado com o projeto e revelou que as filmagens já acontecem há algum tempo. Segundo o piloto, embora já compartilhe parte de sua rotina com os fãs, o documentário permitirá um acesso ainda maior à sua vida longe das pistas.