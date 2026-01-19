Como o Vasco pode dar um 'chapéu' no Boca Juniors com Hinestroza

Marino Hinestroza no aquecimento para a partida das eliminatórias para a Copa do Mundo entre Colômbia e Bolívia (Gabriel Aponte / Getty Images)
Repórter
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 15h38.
Última atualização em 19 de janeiro de 2026 às 15h41.
O Vasco da Gama entrou com força na disputa pela contratação do atacante colombiano Marino Hinestroza, do Atlético Nacional. O jogador, que tinha um acordo bem encaminhado com o Boca Juniors, passou a ser alvo do clube carioca após o negócio com os argentinos emperrar.
Hinestroza era um nome dado como quase certo pelo clube argentino, que no momento está sem os atacantes Miguel Merentiel, Edinson Cavani e Milton Giménez - todos lesionados.
A proposta inicial do Vasco gira em torno de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 26,8 milhões), em pagamento parcelado. Com bônus por metas, o valor total pode chegar a 6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 32,1 milhões). Por se tratar de um atleta jovem — apenas 23 anos — e valorizado no mercado sul-americano, o plano do Cruzmaltino é oferecer um contrato de quatro anos. A negociação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Lucas Pedrosa.
O Boca Juniors já tinha avançado consideravelmente na contratação do ponta-direita e oferecia valores semelhantes. No entanto, pendências entre o estafe do atleta e o clube argentino impediram o fechamento do acordo, abrindo espaço para o Vasco entrar na jogada.
O caso Hinestroza, que começou em dezembro, se arrasta sem conclusão. A negociação teve vários capítulos, mas o principal obstáculo é que o acordo, apesar de encaminhado, ainda não foi finalizado.
O negócio parecia destravado no fim da semana passada, quando, após idas e vindas, o Atlético Nacional aceitou vender 100% dos direitos do jogador por 5 milhões de dólares, mantendo 20% de mais-valia em caso de futura venda. Porém, o clube colombiano não teria aceitado o pedido especial do Boca para que Hinestroza viajasse imediatamente à Argentina, realizasse exames médicos, assinasse contrato e se juntasse à pré-temporada.
Com o acordo verbal estabelecido entre todas as partes e o aval do próprio atleta, a expectativa é de que Hinestroza viaje ainda nesta semana para a Argentina e seja oficializado como o primeiro reforço do Boca em 2026.