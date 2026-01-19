Como o Vasco pode dar um 'chapéu' no Boca Juniors com Hinestroza

O Vasco da Gama entrou com força na disputa pela contratação do atacante colombiano Marino Hinestroza, do Atlético Nacional. O jogador, que tinha um acordo bem encaminhado com o Boca Juniors, passou a ser alvo do clube carioca após o negócio com os argentinos emperrar.

Hinestroza era um nome dado como quase certo pelo clube argentino, que no momento está sem os atacantes Miguel Merentiel, Edinson Cavani e Milton Giménez - todos lesionados.

A proposta inicial do Vasco gira em torno de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 26,8 milhões), em pagamento parcelado. Com bônus por metas, o valor total pode chegar a 6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 32,1 milhões). Por se tratar de um atleta jovem — apenas 23 anos — e valorizado no mercado sul-americano, o plano do Cruzmaltino é oferecer um contrato de quatro anos. A negociação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Lucas Pedrosa.

Negociação emperrada