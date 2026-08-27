Alison dos Santos bate recorde mundial dos 400m com barreiras

Alison dos Santos, o Piu, marcou nesta quinta-feira, 27, o novo recorde mundial dos 400m com barreiras. O brasileiro fez 45s80 na etapa de Zurique da Diamond League e superou em 14 centésimos a marca anterior, de 45s94, registrada pelo norueguês Karsten Warholm na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

Com o resultado, Alison e Warholm são os únicos atletas da história a correr a prova abaixo dos 46 segundos. O norueguês terminou a disputa em Zurique com 46s69.

O recorde também representa uma melhora de 63 centésimos sobre o melhor tempo pessoal anterior de Alison. O brasileiro abriu vantagem logo nas primeiras barreiras e manteve o ritmo até cruzar a linha de chegada com a melhor marca da história da prova.

Alison chega às finais da Diamond League, marcadas para 4 e 5 de setembro, em Bruxelas, invicto nos 400m com barreiras em 2026. Antes de Zurique, venceu as etapas de Xiamen, Oslo e Silésia. Ele também participou do Troféu Brasil, em São Paulo.

Os melhores tempos de Alison dos Santos

Com os 45s80, Alison passou a liderar o ranking histórico da prova. Os melhores tempos da carreira do brasileiro são:

45s80 — Zurique, Diamond League, 2026 (recorde mundial)

46s29 — Mundial de Atletismo, Eugene, 2022

46s43 — Silésia, Diamond League, 2026

46s48 — Troféu Brasil, São Paulo, 2026

46s63 — Oslo, Diamond League, 2024

46s65 — Eugene, Diamond League, 2025

46s68 — Estocolmo, Diamond League, 2025

46s72 — Jogos Olímpicos de Tóquio, 2021

46s72 — Xiamen, Diamond League, 2026

46s80 — Estocolmo, Diamond League, 2022

Além dos 400m com barreiras, Alison tem como melhores marcas pessoais 44s38 nos 400m rasos e 33s01 nos 300m com barreiras.

Títulos e medalhas

O brasileiro é medalhista de bronze nas duas últimas edições dos Jogos Olímpicos. Em Tóquio 2020, disputado em 2021, terminou os 400m com barreiras em 46s72. Em Paris 2024, conquistou novamente o bronze, com 47s26.

No Mundial de Atletismo, Alison foi campeão em Eugene, em 2022, com 46s29, e ganhou a prata em Tóquio, em 2025, com 46s84.

Na Diamond League, o brasileiro tem dois títulos nos 400m com barreiras: em 2022, com 46s98 na final em Zurique, e em 2024, com 47s93 na decisão em Bruxelas.

Entre outras conquistas estão o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, o título da Universíade de Nápoles, também em 2019, e o ouro no Campeonato Sul-Americano daquele ano.

No Mundial Sub-20 de 2018, Alison conquistou o bronze nos 400m com barreiras. No Sul-Americano Sub-23, no mesmo ano, foi campeão dos 400m com barreiras e ganhou prata nos 400m rasos e no revezamento 4x400m. Em 2021, também conquistou a prata no revezamento 4x400m misto no Mundial de Revezamentos.