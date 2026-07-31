Oitavas da Sul-Americana 2026: veja confrontos e chaveamento

Com a definição dos playoffs da Copa Sul-Americana, o torneio continental conheceu os clubes classificados para as oitavas de final. Os confrontos da próxima fase estão previstos para as semanas dos dias 12 e 19 de agosto. As datas, os horários e a programação detalhada das partidas ainda serão confirmados pela Conmebol.

Os times que terminaram na primeira colocação de seus grupos na Sul-Americana já haviam garantido vaga direta nas oitavas. São eles: Deportivo Recoleta (PAR), São Paulo, River Plate (ARG), Olimpia (PAR), Atlético-MG, Montevideo City Torque (URU) e Botafogo.

Assim, as equipes que terminaram em segundo em suas chaves disputaram os playoffs contra clubes que ficaram em terceiro na fase de grupos da Libertadores. Dessa forma, garantiram a classificação para a próxima fase Boca Juniors (ARG), Bolívar (BOL), Santa Fé (COL), Vasco, Red Bull Bragantino, Santos, Tigre (ARG) e Cienciano (PER).

O Grêmio foi o único time brasileiro que parou nos playoffs ao ser derrotado pelo Bolívar (BOL). Além disso, nas oitavas de final, um duelo entre times do Brasil será destaque: o confronto entre Red Bull Bragantino e Atlético-MG.

Veja os confrontos das oitavas de final:

Boca Juniors (ARG) x Deportivo Recoleta (PAR)

Bolívar (BOL) x São Paulo

Santa Fé (COL) x River Plate (ARG)

Vasco x Olimpia (PAR)

Red Bull Bragantino x Atlético-MG

Santos x Macará (EQU)

Tigre (ARG) x Montevideo City Torque (URU)

Cienciano (PER) x Botafogo

Chaveamento das quartas de final da Copa Sul-Americana