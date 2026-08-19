São Paulo x Boca Juniors: duelo histórico volta à Sul-Americana após 19 anos

Dorival Junior: treinador terá a missão de enfrentar o Tricolor Paulista ( (Foto: Nelson Almeida / AFP))
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Publicado em 19 de agosto de 2026 às 12h36.
O São Paulo já sabe quem terá pela frente nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Depois de superar o Bolívar por 3 a 1, nesta terça-feira, 18, o Tricolor garantiu a classificação e terá o Boca Juniors como adversário na próxima fase. O clube argentino avançou após golear o Recoleta por 4 a 0.
O confronto colocará frente a frente duas camisas tradicionais do futebol sul-americano e marcará o reencontro entre as equipes após quase duas décadas. São Paulo e Boca não disputam uma partida desde 2007, quando também se encontraram pela Sul-Americana.
Naquela ocasião, o time brasileiro levou a melhor nas oitavas de final. No jogo de ida, em La Bombonera, os argentinos venceram por 2 a 1. Na volta, no Morumbis, o Tricolor levou a melhor por 1 a 0. Pelo critério do gol fora de casa, os brasileiros levaram a melhor.
Apesar do peso das duas equipes no futebol continental, o histórico de confrontos não inclui partidas pela Copa Libertadores. Os encontros aconteceram em outras competições sul-americanas, torneios internacionais e amistosos.
O primeiro duelo foi disputado em 1947, no Pacaembu, com vitória do Boca Juniors por 1 a 0. Desde então, os clubes construíram uma longa lista de confrontos, incluindo partidas pela Supercopa Libertadores, Copa Mercosul, Recopa Sul-Americana e Copa Sul-Americana.
No retrospecto geral, a vantagem é argentina. O Boca Juniors soma oito vitórias, enquanto o São Paulo venceu seis vezes. Outros cinco jogos terminaram empatados.
A maior vitória do Tricolor aconteceu em 1956, quando a equipe paulista goleou o Boca por 4 a 0 pelo Torneio Roberto G. Pedrosa. O clube brasileiro também venceu os argentinos por 5 a 1 no Torneio Internacional de Verão de 1961.
O duelo mais recente entre as equipes aconteceu na Sul-Americana de 2007. O Boca venceu o primeiro jogo por 2 a 1, na Argentina, mas o São Paulo ganhou por 1 a 0 no Morumbi. Com o empate no placar agregado, o Tricolor avançou graças ao gol marcado como visitante.
O reencontro agora terá um formato diferente. Sem o critério do gol fora de casa, qualquer igualdade no placar agregado levará a decisão para os pênaltis.
São Paulo e Boca também possuem uma relação importante com a história da competição. O clube argentino conquistou a Copa Sul-Americana em 2004 e 2005, sendo um dos primeiros campeões do torneio.
O São Paulo levantou a taça em 2012, em uma campanha que teve Lucas Moura como um dos principais protagonistas. Sob o comando de Ney Franco, o Tricolor venceu a final contra o Tigre, que ficou marcado pelo episódio do abandono de campo dos argentinos.
As quartas de final da Sul-Americana estão previstas para acontecer entre 8 e 10 de setembro, nos confrontos de ida. Os jogos de volta serão realizados entre 15 e 17 de setembro. As datas e horários específicos de São Paulo x Boca Juniors ainda serão definidos pela organização da competição.
O jogo de ida está confirmado para La Bombonera. Já a volta ocorrerá no Morumbis, devido ao desempenho nas fases anteriores do torneio.
A final da Copa Sul-Americana está marcada para 21 de novembro.