Atlético-MG pode faturar mais de R$ 50 milhões com título da Sul-Americana

Atlético-MG já acumula R$ 19,7 milhões em premiações da Sul-Americana (Pedro Souza / Atlético)
Redação Exame
Publicado em 22 de novembro de 2025 às 13h58.
O Atlético-MG, comandado por Jorge Sampaoli, pode faturar mais de R$ 50 milhões caso levante a taça da Copa Sul-Americana de 2025 neste sábado, 22. O Galo enfrenta o Lanús, da Argentina, neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção
O campeão da competição receberá cerca de R$ 34,5 milhões e vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026. O vice-campeão fica com aproximadamente R$ 10,74 milhões.
Somando todas as etapas disputadas (incluindo as vitórias na fase de grupos) antes da final, o clube mineiro já acumulou R$ 19,7 milhões em premiações.
Ao fim do torneio, o Atlético terá dois cenários possíveis:
A Copa Sul-Americana remunera os clubes a cada fase. O valor aproximado de cada uma é de:
O jogo deste sábado, 17h, entre Lanús e Atlético-MG terá transmissão ao vivo no SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+.
Everson; Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Junior Alonso; Rony, Alexsander (Alan Franco), Igor Gomes e Guilherme Arana; Bernard, Dudu e Hulk.
Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustin Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.