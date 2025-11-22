Esporte

Atlético-MG pode faturar mais de R$ 50 milhões com título da Sul-Americana

Galo já acumula cerca de R$ 19,7 milhões em premiações por fase na competição

Atlético-MG já acumula R$ 19,7 milhões em premiações da Sul-Americana (Pedro Souza / Atlético)

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 13h58.

O Atlético-MG, comandado por Jorge Sampaoli, pode faturar mais de R$ 50 milhões caso levante a taça da Copa Sul-Americana de 2025 neste sábado, 22. O Galo enfrenta o Lanús, da Argentina, neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção

O campeão da competição receberá cerca de R$ 34,5 milhões e vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026. O vice-campeão fica com aproximadamente R$ 10,74 milhões.

Galo já garante prêmio milionário

Somando todas as etapas disputadas (incluindo as vitórias na fase de grupos) antes da final, o clube mineiro acumulou R$ 19,7 milhões em premiações.

Ao fim do torneio, o Atlético terá dois cenários possíveis:

  • Aproximadamente R$ 30 milhões em caso de vice-campeonato;
  • Em torno de R$ 54 milhões se levantar o troféu.
Sul-Americana: Atlético-MG busca título inédito contra Lanús neste sábado

Como a Conmebol distribui a premiação?

A Copa Sul-Americana remunera os clubes a cada fase. O valor aproximado de cada uma é de:

  • Primeira fase: R$ 1,2 milhão para quem jogou em casa, e R$ 1,4 milhão para quem jogou fora
  • Vitória na fase de grupos: R$ 653 mil cada
  • Playoff: R$ 2,8 milhões
  • Oitavas de final: R$ 3,4 milhões
  • Quartas de final: R$ 3,9 milhões
  • Semifinal: R$ 4,5 milhões
  • Vice-campeonato: R$ 10,74 milhões
  • Título: R$ 34,5 milhões

Onde assistir ao vivo o jogo do Lanús x Atlético-MG hoje pela Copa Sul-Americana?

O jogo deste sábado, 17h, entre Lanús e Atlético-MG terá transmissão ao vivo no SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+.

Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Junior Alonso; Rony, Alexsander (Alan Franco), Igor Gomes e Guilherme Arana; Bernard, Dudu e Hulk.

Lanús (Técnico: Ricardo Zielinski)

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustin Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.

