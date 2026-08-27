Esporte
Fase de grupos copa 2026

Champions League: fase de liga terá Real x Arsenal, Barcelona x City e Bayern x United

O atual campeão PSG terá pela frente Barcelona e Manchester City

(EFE)

(EFE)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 17h49.

Última atualização em 27 de agosto de 2026 às 18h33.

Priorizar nos meus resultados Google

A UEFA definiu nesta quinta-feira os confrontos da fase de liga da Champions League 2026/27, e o novo formato da competição já reservou uma série de duelos de peso entre os principais clubes do continente.

Entre os confrontos mais aguardados está o encontro entre Real Madrid e Arsenal, reedição de um duelo que ganhou importância recente no cenário europeu. Os espanhóis também terão pela frente a tradicional Inter de Milão, em um caminho considerado um dos mais difíceis entre os favoritos ao título.

O atual bicampeão europeu Paris Saint-Germain também não terá vida fácil. A equipe francesa enfrentará Barcelona e Manchester City, dois candidatos ao título, em partidas que prometem forte impacto na classificação geral da competição

Outro destaque do sorteio é o confronto entre Manchester City e Barcelona, reunindo dois clubes acostumados a disputar as fases decisivas da Champions. Além disso, o City medirá forças com o PSG em mais um duelo entre potências do futebol europeu.

O Liverpool também terá compromissos de alto nível. Os Reds enfrentarão o Atlético de Madrid e a Inter de Milão, enquanto os espanhóis ainda terão pela frente desafios contra Bayern de Munique e Manchester United.

Vice-campeão da última edição, o Arsenal aparece em outra sequência de partidas complicadas. Além do Real Madrid, os ingleses encaram o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, em uma das tabelas mais exigentes da fase inicial.

Já o Manchester United, que retorna ao torneio, terá pela frente um confronto histórico contra o Bayern de Munique, repetindo um clássico que remete à final da Champions de 1999.

Principais confrontos da fase de liga

  • Real Madrid x Arsenal
  • Real Madrid x Inter de Milão
  • Paris Saint-Germain x Barcelona
  • Paris Saint-Germain x Manchester City
  • Manchester City x Barcelona
  • Liverpool x Inter de Milão
  • Liverpool x Atlético de Madrid
  • Arsenal x Bayern de Munique
  • Arsenal x Borussia Dortmund
  • Manchester United x Bayern de Munique
Acompanhe tudo sobre:Champions LeagueFutebol europeu
Próximo

Mais de Esporte

Liverpool x Atlético de Madrid: saiba tudo do jogo de hoje da Champions

Convocação da Seleção: quando e onde assistir à primeira lista de Ancelotti após a Copa

Ben Shelton elimina Carlos Alcaraz do US Open em jogo de quase 4h30

Fluminense x Platense: onde assistir, escalações e horário

Mais na Exame

Pop

'Maxton Hall' é a primeira série do Prime Video a usar IA na dublagem

Ciência

Base espacial do RN volta a lançar foguete em missão de microgravidade

Esporte

Liverpool x Atlético de Madrid: saiba tudo do jogo de hoje da Champions

Inteligência Artificial

Com R$ 23 bi para investir em IA, Brasil tem orçamento da Índia, mas sem uma nação de engenheiros