Champions League: fase de liga terá Real x Arsenal, Barcelona x City e Bayern x United

A UEFA definiu nesta quinta-feira os confrontos da fase de liga da Champions League 2026/27, e o novo formato da competição já reservou uma série de duelos de peso entre os principais clubes do continente.

Entre os confrontos mais aguardados está o encontro entre Real Madrid e Arsenal, reedição de um duelo que ganhou importância recente no cenário europeu. Os espanhóis também terão pela frente a tradicional Inter de Milão, em um caminho considerado um dos mais difíceis entre os favoritos ao título.

O atual bicampeão europeu Paris Saint-Germain também não terá vida fácil. A equipe francesa enfrentará Barcelona e Manchester City, dois candidatos ao título, em partidas que prometem forte impacto na classificação geral da competição

Outro destaque do sorteio é o confronto entre Manchester City e Barcelona, reunindo dois clubes acostumados a disputar as fases decisivas da Champions. Além disso, o City medirá forças com o PSG em mais um duelo entre potências do futebol europeu.

O Liverpool também terá compromissos de alto nível. Os Reds enfrentarão o Atlético de Madrid e a Inter de Milão, enquanto os espanhóis ainda terão pela frente desafios contra Bayern de Munique e Manchester United.

Vice-campeão da última edição, o Arsenal aparece em outra sequência de partidas complicadas. Além do Real Madrid, os ingleses encaram o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, em uma das tabelas mais exigentes da fase inicial.

Já o Manchester United, que retorna ao torneio, terá pela frente um confronto histórico contra o Bayern de Munique, repetindo um clássico que remete à final da Champions de 1999.

Principais confrontos da fase de liga