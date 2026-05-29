Quem joga contra o São Paulo nas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2026?

Após o fim da fase de grupos, os clubes conheceram nesta sexta-feira, 29, os adversários da fase de mata-mata da Copa Sul-Americana.

São Paulo, Botafogo e Atlético-MG garantiram vaga direta nas oitavas de final após liderarem seus grupos.

Já Santos, Grêmio, Red Bull Bragantino e Vasco terminaram na segunda colocação e disputarão os playoffs com os terceiros colocados da Libertadores.

Os playoffs da Sul-Americana acontecem entre os dias 21 e 28 de julho, logo após a pausa para a Copa do Mundo. Já as oitavas de final serão disputadas entre os dias 12 e 20 de agosto.

Com quem o São Paulo vai jogar nas oitavas da Sul-Americana?

O São Paulo garantiu vaga direta para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time paulista vai enfrentar o vencedor do jogo dos playoffs Bolívar ou Grêmio.

Veja os confrontos dos playoffs da Sul-Americana