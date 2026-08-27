A Adidas está se preparando para lançar um tênis impresso em 3D

A Adidas confirmou o lançamento do Futurecool, um tênis produzido inteiramente por impressão 3D, com chegada às lojas prevista para abril de 2027. O modelo representa um avanço em relação às experiências anteriores da marca com manufatura aditiva, que até então se limitavam a criar entressolas em formato de treliça. Agora, o calçado inteiro sai de uma única estrutura impressa, sem costuras.

Antes da chegada ao varejo, a Adidas vai distribuir 400 pares numerados por meio de sorteio no aplicativo CONFIRMED, com inscrições abertas a partir de 28 de agosto. O lançamento global mais amplo está marcado para 1º de abril de 2027, quando o produto deve chegar de forma mais ampla ao mercado consumidor.

Design pensado para ventilação e adaptação ao pé

Detalhe do Futurecool, tênis impresso inteiramente em 3D pela Adidas, com solado vazado e listras integradas à estrutura

O Futurecool foi construído sobre a tecnologia Climacool da Adidas e aposta em um visual que remete ao futuro, com curvas esculpidas e as três listras características da marca incorporadas à própria estrutura impressa. A ideia por trás da construção sem costuras é permitir ventilação em 360 graus e um encaixe que se adapta ao formato do pé, como uma segunda pele. Para isso, a empresa combina resina com materiais próprios, buscando equilibrar flexibilidade para o uso diário com a resistência esperada de um tênis convencional.

Alexander Taylor, vice-presidente sênior de design e inovação da Adidas, afirmou que o Futurecool redefine o conceito de tênis, unindo tecnologia avançada de impressão a um design que não se parece com nada usado antes. Segundo ele, o produto foi pensado para quem quer experimentar o futuro antes de ele se tornar padrão de mercado.

A impressão 3D em escala industrial da On

Cloudmonster 3 Hyper, modelo da On produzido com a tecnologia LightSpray na nova fábrica em Busan, na Coreia do Sul

A aposta da Adidas chega em um momento em que a impressão 3D de calçados deixou de ser apenas uma vitrine tecnológica para virar linha de produção. A suíça On, por exemplo, já opera nesse formato com a tecnologia LightSpray, usada no modelo Cloudmonster 3 Hyper. O processo consiste em derreter plástico em um filamento de 1,5 quilômetro e imprimi-lo em torno de um molde com o solado, criando uma parte superior que pesa apenas 30 gramas e leva cerca de três minutos para ficar pronta.

A empresa suíça inaugurou recentemente uma fábrica em Busan, na Coreia do Sul, dedicada à produção em maior escala do modelo. Enquanto a unidade original em Zurique opera com quatro robôs, a nova planta coreana conta com 32 máquinas, capazes de produzir milhares de peças por dia. Mais de 200 patentes foram registradas ao longo do desenvolvimento da tecnologia.

O momento também é positivo para os resultados financeiros da On. A companhia encerrou o terceiro trimestre de 2025 com vendas líquidas de CHF 794,4 milhões, o equivalente a cerca de R$ 4,5 bilhões, alta de 24,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. O crescimento foi puxado tanto pelo canal direto ao consumidor quanto pelo atacado, com a categoria de vestuário mais do que dobrando de tamanho no período.

Produção local ganha espaço entre marcas esportivas

A movimentação de Adidas e On acontece dentro de um cenário em que grandes marcas esportivas buscam reduzir a dependência de fábricas terceirizadas concentradas na Ásia, especialmente no Vietnã, hoje um dos maiores polos de produção de calçados do mundo. A impressão 3D permite tanto encurtar o tempo entre o design de um produto e sua chegada ao consumidor quanto trazer parte da manufatura para perto dos mercados de venda.

A On planeja abrir novas fábricas nos Estados Unidos e na Europa nos próximos anos, além da unidade sul-coreana. Atualmente, 60% das vendas da marca acontecem no mercado americano. Já a Adidas não detalhou onde pretende ampliar a produção do Futurecool caso a demanda supere a primeira leva limitada, mas o modelo está posicionado como parte de uma estratégia mais ampla da empresa para explorar manufatura aditiva em outras linhas de produtos nos próximos anos.