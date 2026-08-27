ESG
COP31Melhores do ESGAmazôniaAttest ESG

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Desastre entre Nepal e Tibete revela como mudanças climáticas ampliam riscos em cadeia

Especialistas apontam que o aquecimento global pode estar alterando a estabilidade de geleiras e montanhas, tornando desastres mais complexos

Evento na fronteira entre Nepal e China combina fatores geológicos e climáticos em uma região que perdeu parte significativa de sua cobertura de gelo nas últimas décadas (Prabin RANABHAT/AFP)

Evento na fronteira entre Nepal e China combina fatores geológicos e climáticos em uma região que perdeu parte significativa de sua cobertura de gelo nas últimas décadas (Prabin RANABHAT/AFP)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 18h09.

Última atualização em 27 de agosto de 2026 às 18h11.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreMudanças climáticas
Saiba mais

Uma enchente repentina na fronteira entre Nepal e Tibete, na China, que deixou ao menos 165 mortos e cerca de 1.500 desaparecidos, colocou em evidência uma combinação de fatores que cientistas associam ao aumento da vulnerabilidade das regiões de alta montanha: o derretimento de gelo, a instabilidade de encostas e a ocorrência de eventos extremos em sequência.

Segundo especialistas ouvidos pela Reuters, o desastre desta semana provavelmente começou com o desprendimento de gelo e rochas nas encostas do pico Langtang Lirung, no Nepal. O material teria descido em direção ao rio Lhende Khola, no lado tibetano, provocando uma onda de água, sedimentos e pedras que atingiu áreas habitadas e estruturas de infraestrutura.

A causa exata do colapso ainda está sendo investigada. Inicialmente, autoridades nepalesas levantaram a possibilidade de um terremoto ter desencadeado o evento, mas o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) afirmou que a energia sísmica registrada teria sido consequência do próprio colapso de rochas e gelo, seguido pelo fluxo de detritos.

Imagens de satélite analisadas pela Reuters indicam que uma parte da frente de uma geleira pode ter se desprendido a cerca de 5.200 metros de altitude e caído aproximadamente 1.200 metros até o fundo do vale. Segundo especialistas, o desprendimento teria arrastado grandes volumes de rochas e sedimentos.

O episódio chamou atenção para o conceito de evento composto, quando diferentes fatores naturais se combinam e produzem impactos maiores do que causariam isoladamente. Segundo Benjamin Horton, reitor da Escola de Energia e Meio Ambiente da Universidade da Cidade de Hong Kong, uma combinação entre terremotos, derretimento de geleiras, degelo do permafrost, solo permanentemente congelado, e instabilidade de encostas pode gerar desastres mais complexos.

Mudanças climáticas aumentam instabilidade nas montanhas

Cientistas afirmam que o aquecimento global não deve ser apontado como único fator responsável pelo desastre, mas pode ter contribuído para criar condições mais favoráveis ao colapso.

O aumento das temperaturas pode reduzir a sustentação do gelo em encostas íngremes, elevar o volume de água proveniente do derretimento e alterar os ciclos de congelamento, degelo e precipitação. Esses processos podem enfraquecer estruturas naturais das montanhas e aumentar a possibilidade de grandes deslizamentos em determinadas áreas.

Simon Cox, cientista-chefe do programa “Das Montanhas ao Mar”, da Earth Sciences New Zealand, afirmou que as mudanças climáticas estão criando condições capazes de desestabilizar rochas e gelo em regiões de alta altitude, favorecendo desabamentos e desastres em cadeia.

O Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado de Montanhas (ICIMOD), organização sediada no Nepal, afirma que inundações, deslizamentos, avalanches e secas estão se tornando mais frequentes e intensos na região do Hindu Kush, cadeia montanhosa que inclui parte do Himalaia.

Para Farooq Azam, especialista sênior em criosfera, a parte da superfície terrestre coberta por gelo, o aumento das temperaturas tornou essa região mais vulnerável do que no passado.

Infraestrutura também entra na cadeia de impactos

Além das perdas humanas, o desastre afetou estruturas econômicas da região. Pelo menos seis grandes centrais hidrelétricas e infraestruturas localizadas no centro comercial do Porto de Gyirong foram danificadas após o colapso inicial.

O fluxo de água, lama e rochas também alterou leitos de rios mais de 100 quilômetros abaixo do ponto inicial do deslizamento, próximo à fronteira com a Índia.

A região já havia registrado eventos semelhantes em menor escala nos últimos anos. Entre eles estão uma inundação em Gyirong, em 2025, o rompimento de um lago glacial na vila sherpa de Thame, em 2024, e outro evento no estado indiano de Sikkim, em 2023.

Perda de gelo aumenta preocupação de longo prazo

A tendência de redução das geleiras no Nepal tem sido observada por organismos internacionais. Em 2023, a Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou que as montanhas nevadas do país perderam quase um terço da cobertura de gelo em pouco mais de três décadas.

Na mesma avaliação, a ONU apontou que as geleiras nepalesas derreteram 65% mais rápido na década anterior do que na década anterior a ela.

O desastre desta semana ainda depende de novas análises para determinar o peso de cada fator envolvido. Mas, para especialistas, compreender como diferentes riscos ambientais se combinam será fundamental para aumentar a capacidade de prevenção e resposta em regiões de alta montanha.

Acompanhe tudo sobre:NepalChinaMudanças climáticas
Próximo

Mais de ESG

Carlos Nobre alerta que El Niño pode ser o mais forte em 100 anos

A taça de champanhe francesa vai ficar mais forte: por trás disso está o calor extremo

Financiamento climático: o desafio de fazer o dinheiro chegar aos territórios

Mais na Exame

Ciência

Novo 'interruptor' dos ossos pode abrir caminho para tratar osteoporose

Pop

Rock in Rio 2026: onde assistir aos shows deste domingo, 13, ao vivo e de graça

Inteligência Artificial

A corrida pela IA pode encarecer seu próximo smartphone. Entenda por quê

ESG

"Transição energética fracassará se não houver legitimidade social", adverte o PNUD