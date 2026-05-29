Esporte

Sorteio da Libertadores: veja os jogos das oitavas de final

Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Mirassol e Cruzeiro conheceram nesta sexta-feira, 29, os adversários das oitavas de final

Memphis Depay, do Corinthians: equipe vai enfrentar o Rosário Central nas oitavas (Rodrigo Gazzanel / Corinthians )

Memphis Depay, do Corinthians: equipe vai enfrentar o Rosário Central nas oitavas (Rodrigo Gazzanel / Corinthians )

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 29 de maio de 2026 às 12h41.

Após o fim da fase de grupos da Libertadores, os clubes conheceram nesta sexta-feira, 29, os adversários das oitavas de final. 

Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Mirassol e Cruzeiro são os brasileiros que avançaram em busca da Glória Eterna. As equipes terminaram em primeiro ou segundo de seus grupos e garantiram a vaga para o mata-mata.

Dentre os principais destaques, está o Mirassol, que. em sua primeira participação, fez história ao se classificar em um grupo que ainda tinha LDU, Lanús e Always Ready.

Os jogos das oitavas de final serão disputados entre os dias 11 e 20 de agosto, logo após a pausa para a Copa do Mundo.

Veja os confrontos da Libertadores

  • Estudiantes de La Plata x Universidad Católica
  • Mirassol x LDU
  • Fluminense x Independiente Rivadavia
  • Deportes Tolima x Independiente Del Valle
  • Cruzeiro x Flamengo
  • Platense x Coquimbo Unido
  • Palmeiras x Cerro Porteño
  • Rosário Central x Corinthians
Acompanhe tudo sobre:Copa Libertadores da AméricaFutebol

Mais de Esporte

Confira resultados dos sorteios das oitavas de final da Libertadores e Sul-Americana

Onde assistir ao sorteio das oitavas da Libertadores 2026?

Quanto o Corinthians pode ganhar com Memphis na Copa do Mundo?

Brasileira Luisa Stefani avança às oitavas de final de Roland Garros 2026 nas duplas

Mais na Exame

Esporte

Confira resultados dos sorteios das oitavas de final da Libertadores e Sul-Americana

Inteligência Artificial

Por que a próxima aposta da Nvidia pode revolucionar indústria de IA

Pop

Novo filme de 'Rambo' ganha data de estreia e revela origem do personagem

Mundo

Por que as eleições da Colômbia podem ser um laboratório para a disputa no Brasil?