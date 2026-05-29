Sorteio da Libertadores: veja os jogos das oitavas de final

Após o fim da fase de grupos da Libertadores, os clubes conheceram nesta sexta-feira, 29, os adversários das oitavas de final.

Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Mirassol e Cruzeiro são os brasileiros que avançaram em busca da Glória Eterna. As equipes terminaram em primeiro ou segundo de seus grupos e garantiram a vaga para o mata-mata.

Dentre os principais destaques, está o Mirassol, que. em sua primeira participação, fez história ao se classificar em um grupo que ainda tinha LDU, Lanús e Always Ready.

Os jogos das oitavas de final serão disputados entre os dias 11 e 20 de agosto, logo após a pausa para a Copa do Mundo.

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