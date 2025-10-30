Palmeiras x LDU: onde assistir e horário da semifinal da Libertadores

O Palmeiras e a LDU se enfrentam nesta quinta-feira, 30, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo, pela partida de volta da semifinal da Conmebol Libertadores. A transmissão ao vivo será da ESPN e Disney+.

Após a derrota por 3 a 0 no jogo de ida, no Equador, o Verdão precisa de um verdadeiro milagre para seguir na competição: vencer por três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por quatro ou mais para garantir a classificação no tempo normal. Já a LDU joga pelo empate ou até por uma derrota por dois gols.

A equipe comandada por Abel Ferreira aposta na força do elenco e no apoio da torcida em casa para buscar a virada histórica. Já o time equatoriano, treinado por Tiago Nunes, tenta administrar a vantagem conquistada em Quito.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x LDU hoje pela Libertadores?

O jogo desta quinta-feira, 21h30, entre o Palmeiras e LDU terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo do Palmeiras x LDU hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Disney+.

Prováveis escalações de Palmeiras x LDU

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez (Bruno Fuchs), Andreas Pereira, Maurício e Felipe Anderson; Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

LDU: Domínguez; Allala (Richard Mina), Adé e Quiñonez; José Quintero, Gruezo, Minda, Villamil e Cornejo; Alzugaray e Medina (Estrada). Técnico: Tiago Nunes.