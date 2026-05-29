Esporte

Quem joga contra o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores

Chaveamento foi definido por sorteio da Conmebol nesta sexta-feira, 29

Flamengo: clube carioca vai enfrentar o Cruzeiro nas oitavas de final da Libertadores. (Buda Mendes/Getty Images)

Flamengo: clube carioca vai enfrentar o Cruzeiro nas oitavas de final da Libertadores. (Buda Mendes/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 29 de maio de 2026 às 13h05.

Última atualização em 29 de maio de 2026 às 13h08.

O sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores definiu nesta sexta-feira, 29, o adversário do Corinthians na fase de mata-mata da competição.

Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro. O clube mineiro vai jogar a ida em casa, enquanto Flamengo deve definir no Maracanã.

Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Mirassol e Cruzeiro são os brasileiros que avançaram em busca da Glória Eterna.

As equipes terminaram em primeiro ou segundo de seus grupos e garantiram a vaga para o mata-mata.

Veja todos como ficou o chaveamento da Libertadores

  • Estudiantes (ARG) x Universidad Católica (CHI)
  • Rosario Central (ARG) x Corinthians
  • Cruzeiro x Flamengo
  • Tolima (COL) x Independiente Del Valle (EQU)
  • Mirassol x LDU (EQU)
  • Palmeiras x Cerro Porteño (PAR)
  • Platense (ARG) x Coquimbo Unido (CHI)
  • Fluminense x Independiente Rivadavia (ARG)

Chaveamento Libertadores: veja como ficou as oitavas de final do torneio. (Reprodução/Conmebol)

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