Quem joga contra o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores

Flamengo: clube carioca vai enfrentar o Cruzeiro nas oitavas de final da Libertadores. (Buda Mendes/Getty Images)
Repórter
Publicado em 29 de maio de 2026 às 13h05.
Última atualização em 29 de maio de 2026 às 13h08.
O sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores definiu nesta sexta-feira, 29, o adversário do Corinthians na fase de mata-mata da competição.
Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro. O clube mineiro vai jogar a ida em casa, enquanto Flamengo deve definir no Maracanã.
Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Mirassol e Cruzeiro são os brasileiros que avançaram em busca da Glória Eterna.
As equipes terminaram em primeiro ou segundo de seus grupos e garantiram a vaga para o mata-mata.