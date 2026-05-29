Quem joga contra o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores

O sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores definiu nesta sexta-feira, 29, o adversário do Corinthians na fase de mata-mata da competição.

Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro. O clube mineiro vai jogar a ida em casa, enquanto Flamengo deve definir no Maracanã.

Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Mirassol e Cruzeiro são os brasileiros que avançaram em busca da Glória Eterna.

As equipes terminaram em primeiro ou segundo de seus grupos e garantiram a vaga para o mata-mata.

Veja todos como ficou o chaveamento da Libertadores

Estudiantes (ARG) x Universidad Católica (CHI)

Rosario Central (ARG) x Corinthians

Cruzeiro x Flamengo

Tolima (COL) x Independiente Del Valle (EQU)

Mirassol x LDU (EQU)

Palmeiras x Cerro Porteño (PAR)

Platense (ARG) x Coquimbo Unido (CHI)

Fluminense x Independiente Rivadavia (ARG)