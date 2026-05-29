Esporte

Com quem o Grêmio vai jogar os playoffs da Sul-Americana?

Chaveamento foi definido por sorteio da Conmebol nesta sexta-feira, 29

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 29 de maio de 2026 às 13h15.

Após o fim da fase de grupos, os clubes conheceram nesta sexta-feira, 29, os adversários da fase de mata-mata da Copa Sul-Americana.

São Paulo, Botafogo e Atlético-MG garantiram vaga direta nas oitavas de final após liderarem seus grupos.

Santos, Grêmio, Red Bull Bragantino e Vasco terminaram na segunda colocação e disputarão os playoffs com os terceiros colocados da Libertadores.

Confira resultados dos sorteios das oitavas de final da Libertadores e Sul-Americana

Os playoffs da Sul-Americana acontecem entre os dias 21 e 28 de julho, logo após a pausa para a Copa do Mundo. Já as oitavas de final serão disputadas entre os dias 12 e 20 de agosto.

Com quem o Grêmio vai jogar nos playoffs da Sul-Americana?

O Grêmio vai enfrentar o Bolívar nos playoffs da Copa Sul-Americana. O time que vencer, enfrenta o São Paulo nas oitavas de final.

Veja os confrontos dos playoffs da Sul-Americana

  • Boca Juniors ou O'Higgins x Deportivo Recoleta
  • Sporting Cristal ou RB Bragantino x Atlético-MG
  • Lanús ou Cienciano x Botafogo
  • Independiente Medellín ou Vasco x Olimpia
  • Santa Fe ou Caracas x River Plate
  • Nacional ou Tigre x Montevideo City Torque
  • Universidad Central ou Santos x Macará
  • Bolívar ou Grêmio x São Paulo
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