Com quem o Grêmio vai jogar os playoffs da Sul-Americana?

Repórter
Publicado em 29 de maio de 2026 às 13h15.
Após o fim da fase de grupos, os clubes conheceram nesta sexta-feira, 29, os adversários da fase de mata-mata da Copa Sul-Americana.
São Paulo, Botafogo e Atlético-MG garantiram vaga direta nas oitavas de final após liderarem seus grupos.
Já Santos, Grêmio, Red Bull Bragantino e Vasco terminaram na segunda colocação e disputarão os playoffs com os terceiros colocados da Libertadores.Confira resultados dos sorteios das oitavas de final da Libertadores e Sul-Americana
Os playoffs da Sul-Americana acontecem entre os dias 21 e 28 de julho, logo após a pausa para a Copa do Mundo. Já as oitavas de final serão disputadas entre os dias 12 e 20 de agosto.
O Grêmio vai enfrentar o Bolívar nos playoffs da Copa Sul-Americana. O time que vencer, enfrenta o São Paulo nas oitavas de final.