Mirassol x Lanús: que horas e onde assistir ao jogo da Libertadores?

Partida da fase de grupos da Copa Libertadores da América acontece nesta quarta-feira, 8

Mirassol: clube enfrenta o Lanús pela Libertadores hoje (Rapha Marques/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 8 de abril de 2026 às 06h01.

Mirassol e Lanús se enfrentam nesta quarta-feira, 8, pela Copa Libertadores. A fase de grupos da competição começou na terça-feira.

O duelo, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol, marca a estreia das equipes na fase de grupos. O Mirassol disputa pela primeira vez a a Libertadores. Já o argentino Lanús chega como atual campeão da Sul-Americana.

O time brasileiro vive momento de pressão no campeonato nacional, onde ocupa a última posição com seis pontos.

Que horas assistir à Mirassol x Lanús?

A partida acontece às 19h do horário de Brasília, nesta quarta-feira, 8.

Onde assistir à Mirassol x Lanús?

O jogo entre Mirassol e Lanús será transmitido pelo Paramount+ (streaming).

Prováveis escalações

Mirassol

Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Shaylon; Negueba, Alesson e Tiquinho Soares (Edson Carioca).

Técnico: Rafael Guanaes

Lanús

Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo, Salvio e Aquino; Carrera e Walter Bou

Técnico: Mauricio Pellegrino

