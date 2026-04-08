Mirassol x Lanús: que horas e onde assistir ao jogo da Libertadores?

Mirassol: clube enfrenta o Lanús pela Libertadores hoje (Rapha Marques/Getty Images)
Publicado em 8 de abril de 2026 às 06h01.
Mirassol e Lanús se enfrentam nesta quarta-feira, 8, pela Copa Libertadores. A fase de grupos da competição começou na terça-feira.
O duelo, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol, marca a estreia das equipes na fase de grupos. O Mirassol disputa pela primeira vez a a Libertadores. Já o argentino Lanús chega como atual campeão da Sul-Americana.
O time brasileiro vive momento de pressão no campeonato nacional, onde ocupa a última posição com seis pontos.
A partida acontece às 19h do horário de Brasília, nesta quarta-feira, 8.
O jogo entre Mirassol e Lanús será transmitido pelo Paramount+ (streaming).
Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Shaylon; Negueba, Alesson e Tiquinho Soares (Edson Carioca).
Técnico: Rafael Guanaes
Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo, Salvio e Aquino; Carrera e Walter Bou
Técnico: Mauricio Pellegrino