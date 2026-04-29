Rival do Brasil na Copa do Mundo sofre lesão muscular e desfalca PSG

O Paris Saint-Germain (PSG) terá a ausência de Achraf Hakimi no jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões da UEFA contra o Bayern de Munique, marcado para quarta-feira, na Allianz Arena. O lateral-direito apresentou lesão muscular na coxa direita e iniciou período de tratamento.

Em comunicado oficial, o clube informou que o jogador seguirá em recuperação nas próximas semanas após o problema físico identificado durante a partida de ida. A lesão ocorreu na reta final do confronto, quando o atleta permaneceu em campo sem condições ideais por falta de substituições disponíveis.

O lance aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo, após tentativa de desarme sobre Konrad Laimer. O jogador apresentou dores na região posterior da coxa e permaneceu nos minutos finais com limitação de movimento, posicionado no setor ofensivo.

Sem Hakimi, o técnico Luis Enrique deve ajustar a lateral-direita com alternativas do elenco, incluindo Warren Zaïre-Emery, que já atuou na função em outras ocasiões.

O defensor é presença recorrente na seleção de Marrocos, que integra o Grupo C da Copa do Mundo FIFA de 2026. A equipe africana tem estreia prevista para 13 de junho. Informações da imprensa francesa indicam que o quadro clínico não compromete, neste momento, a participação do atleta no torneio.

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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