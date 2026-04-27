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Copa do Mundo 2026: veja os atletas com mais títulos nas edições masculinas e femininas

Jogos começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México

Copa do Mundo: Pelé figura entre os atletas com mais títulos no campeonato (AFP/Getty Images)

Copa do Mundo: Pelé figura entre os atletas com mais títulos no campeonato (AFP/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 27 de abril de 2026 às 16h28.

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A Copa do Mundo FIFA figura entre as principais competições entre seleções nacionais. Disputada desde 1930, quando teve sua primeira edição no Uruguai, reúne equipes de diferentes países na disputa pelo título mundial.

Ao longo da história, o torneio masculino soma 22 edições realizadas, com oito seleções distintas campeãs. No futebol feminino, a competição organizada pela FIFA começou em 1991, na China, e conta com nove edições disputadas até o momento, com cinco seleções vencedoras. Os números mostram concentração de títulos em um grupo restrito de países nas duas categorias.

Além das seleções, a competição também consolidou trajetórias individuais. Diversos jogadores passaram a integrar o histórico do torneio por desempenho e conquistas acumuladas ao longo das edições.

Entre eles, Pelé permanece como o atleta com mais títulos de Copa do Mundo. O jogador participou diretamente de três conquistas da seleção brasileira, nos anos de 1958, 1962 e 1970, consolidando presença nas campanhas vitoriosas.

No futebol feminino, seleções como Estados Unidos e Alemanha acumulam títulos em sequência ao longo das edições. Entre as atletas com conquistas múltiplas estão Alex Morgan, Carli Lloyd, Birgit Prinz e Ariane Hingst, todas com dois títulos no torneio.

Os maiores campeões de Copas do Mundo na história:

Masculino

3 Títulos

  • Pelé (BRA) - 1958, 1962, 1970
    2 Títulos
  • Bellini (BRA) - 1958, 1962
  • Cafu (BRA) - 1994, 2002
  • Castilho (BRA) - 1958, 1962
  • Daniel Passarella (ARG) - 1978, 1986
  • Didi (BRA) - 1958, 1962
  • Djalma Santos (BRA) - 1958, 1962
  • Eraldo Monzeglio (ITA) - 1934, 1938
  • Garrincha (BRA) - 1958, 1962
  • Gilmar (BRA) - 1958, 1962
  • Giovanni Ferrari (ITA) - 1934, 1938
  • Giuseppe Meazza (ITA) - 1934, 1938
  • Guido Masetti (ITA) - 1934, 1938
  • Mauro Ramos (BRA) - 1958, 1962
  • Nilton Santos (BRA) - 1958, 1962
  • Pepe (BRA) - 1958, 1962
  • Ronaldo (BRA) - 1994, 2002
  • Vavá (BRA) - 1958, 1962
  • Zagallo (BRA) - 1958, 1962
  • Zito (BRA) - 1958, 1962
  • Zózimo (BRA) - 1958, 1962

Feminino

2 Títulos

  • Alex Morgan (USA) - 2015, 2019
  • Ali Krieger (USA) - 2015, 2019
  • Alyssa Naeher (USA) - 2015, 2019
  • Ariane Hingst (GER) - 2003, 2007
  • Ashlyn Harris (USA) - 2015, 2019
  • Becky Sauerbrunn (USA) - 2015, 2019
  • Birgit Prinz (GER) - 2003, 2007
  • Brandi Chastain (USA) - 1991, 1999
  • Carla Overbeck (USA) - 1991, 1999
  • Carli Lloyd (USA) - 2015, 2019
  • Christen Press (USA) - 2015, 2019
  • Christie Rampone (USA) - 1999, 2015
  • Joy Fawcett (USA) - 1991, 1999
  • Julie Ertz (USA) - 2015, 2019
  • Julie Foudy (USA) - 1991, 1999
  • Kelley O'Hara (USA) - 2015, 2019
  • Kerstin Garefrekes (GER) - 2003, 2007
  • Kerstin Stegemann (GER) - 2003, 2007
  • Kristine Lilly (USA) - 1991, 1999
  • Linda Bresonik (GER) - 2003, 2007
  • Martina Müller (GER) - 2003, 2007
  • Megan Rapinoe (USA) - 2015, 2019
  • Mia Hamm (USA) - 1991, 1999
  • Michelle Akers (USA) - 1991, 1999
  • Morgan Brian (USA) - 2015, 2019
  • Nadine Angerer (GER) - 2003, 2007
  • Renate Lingor (GER) - 2003, 2007
  • Sandra Minnert (GER) - 2003, 2007
  • Sandra Smisek (GER) - 2003, 2007
  • Silke Rottenberg (GER) - 2003, 2007
  • Sonja Fuss (GER) - 2003, 2007
  • Tobin Heath (USA) - 2015, 2019

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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