Copa do Mundo 2026: veja os atletas com mais títulos nas edições masculinas e femininas

A Copa do Mundo FIFA figura entre as principais competições entre seleções nacionais. Disputada desde 1930, quando teve sua primeira edição no Uruguai, reúne equipes de diferentes países na disputa pelo título mundial.

Ao longo da história, o torneio masculino soma 22 edições realizadas, com oito seleções distintas campeãs. No futebol feminino, a competição organizada pela FIFA começou em 1991, na China, e conta com nove edições disputadas até o momento, com cinco seleções vencedoras. Os números mostram concentração de títulos em um grupo restrito de países nas duas categorias.

Além das seleções, a competição também consolidou trajetórias individuais. Diversos jogadores passaram a integrar o histórico do torneio por desempenho e conquistas acumuladas ao longo das edições.

Entre eles, Pelé permanece como o atleta com mais títulos de Copa do Mundo. O jogador participou diretamente de três conquistas da seleção brasileira, nos anos de 1958, 1962 e 1970, consolidando presença nas campanhas vitoriosas.

No futebol feminino, seleções como Estados Unidos e Alemanha acumulam títulos em sequência ao longo das edições. Entre as atletas com conquistas múltiplas estão Alex Morgan, Carli Lloyd, Birgit Prinz e Ariane Hingst, todas com dois títulos no torneio.

Os maiores campeões de Copas do Mundo na história:

Masculino

3 Títulos

Pelé (BRA) - 1958, 1962, 1970

2 Títulos

2 Títulos Bellini (BRA) - 1958, 1962

Cafu (BRA) - 1994, 2002

Castilho (BRA) - 1958, 1962

Daniel Passarella (ARG) - 1978, 1986

Didi (BRA) - 1958, 1962

Djalma Santos (BRA) - 1958, 1962

Eraldo Monzeglio (ITA) - 1934, 1938

Garrincha (BRA) - 1958, 1962

Gilmar (BRA) - 1958, 1962

Giovanni Ferrari (ITA) - 1934, 1938

Giuseppe Meazza (ITA) - 1934, 1938

Guido Masetti (ITA) - 1934, 1938

Mauro Ramos (BRA) - 1958, 1962

Nilton Santos (BRA) - 1958, 1962

Pepe (BRA) - 1958, 1962

Ronaldo (BRA) - 1994, 2002

Vavá (BRA) - 1958, 1962

Zagallo (BRA) - 1958, 1962

Zito (BRA) - 1958, 1962

Zózimo (BRA) - 1958, 1962

Feminino

2 Títulos

Alex Morgan (USA) - 2015, 2019

Ali Krieger (USA) - 2015, 2019

Alyssa Naeher (USA) - 2015, 2019

Ariane Hingst (GER) - 2003, 2007

Ashlyn Harris (USA) - 2015, 2019

Becky Sauerbrunn (USA) - 2015, 2019

Birgit Prinz (GER) - 2003, 2007

Brandi Chastain (USA) - 1991, 1999

Carla Overbeck (USA) - 1991, 1999

Carli Lloyd (USA) - 2015, 2019

Christen Press (USA) - 2015, 2019

Christie Rampone (USA) - 1999, 2015

Joy Fawcett (USA) - 1991, 1999

Julie Ertz (USA) - 2015, 2019

Julie Foudy (USA) - 1991, 1999

Kelley O'Hara (USA) - 2015, 2019

Kerstin Garefrekes (GER) - 2003, 2007

Kerstin Stegemann (GER) - 2003, 2007

Kristine Lilly (USA) - 1991, 1999

Linda Bresonik (GER) - 2003, 2007

Martina Müller (GER) - 2003, 2007

Megan Rapinoe (USA) - 2015, 2019

Mia Hamm (USA) - 1991, 1999

Michelle Akers (USA) - 1991, 1999

Morgan Brian (USA) - 2015, 2019

Nadine Angerer (GER) - 2003, 2007

Renate Lingor (GER) - 2003, 2007

Sandra Minnert (GER) - 2003, 2007

Sandra Smisek (GER) - 2003, 2007

Silke Rottenberg (GER) - 2003, 2007

Sonja Fuss (GER) - 2003, 2007

Tobin Heath (USA) - 2015, 2019

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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