Coca-Cola traz figurinhas do álbum da Copa nos rótulos; entenda como funciona

A Coca-Cola anunciou uma colaboração com a Panini para a Copa do Mundo 2026. A ação prevê a distribuição de figurinhas especiais em embalagens participantes da marca.

Entre os dias 15 de abril e 15 de junho, consumidores que comprarem Coca-Cola Original ou Coca-Cola Zero Açúcar, em embalagens de 600 ml, poderão ganhar uma figurinha especial.

Em algumas regiões do Brasil, a promoção também será válida para embalagens de 2,5 litros. As figurinhas poderão ser coladas em uma página exclusiva no Álbum Oficial da Copa do Mundo.

A série especial reúne 14 jogadores do futebol mundial. A seleção inclui nomes como Lamine Yamal, Virgil van Dijk, Harry Kane e o brasileiro Gabriel Magalhães.

Segundo a Coca-Cola, as figurinhas mostram expressões dos atletas durante partidas, em referência às chamadas “caras de jogo”. A iniciativa faz parte de uma ação global da marca com a Panini.

Mais de 1 bilhão de figurinhas serão distribuídas sob rótulos de garrafas de Coca-Cola em mercados selecionados ao redor do mundo.

Ação terá figurinhas digitais e álbum virtual

Além da versão física, a campanha terá recursos digitais. Ao escanear o QR Code presente nas embalagens, os consumidores poderão gerar figurinhas digitais personalizadas.

O site da Coca-Cola também terá conteúdos exclusivos, incluindo um localizador de pontos de troca de figurinhas. A ferramenta identifica a localização do usuário e mostra os locais mais próximos para encontros entre colecionadores.

Os fãs também poderão ganhar pacotes de figurinhas digitais para colecionar no álbum virtual da Panini.