Quando João Fonseca e Bia Haddad estreiam em Roland Garros 2026?

Os tenistas João Fonseca e Bia Haddad Maia já sabem quando farão suas estreias em Roland Garros 2026. Os dois brasileiros foram escalados para jogar no domingo, 24 de maio, primeiro dia da chave principal do Grand Slam francês.

Os horários e as quadras das partidas ainda não foram divulgados pela organização do torneio. A programação oficial do primeiro dia será anunciada até sábado.

Como chegam João Fonseca e Bia Haddad?

João Fonseca chega a Roland Garros após desistir do ATP 500 de Hamburgo por conta de um incômodo no punho direito. Segundo o brasileiro, a decisão foi tomada por precaução para priorizar a preparação para o Grand Slam francês.

“Infelizmente não poderei disputar Hamburgo neste ano. Senti um leve incômodo no punho direito e, junto com o meu time, decidimos que seria melhor me retirar do torneio por precaução”, escreveu o tenista nas redes sociais.

O carioca de 19 anos disputará Roland Garros como cabeça de chave pela primeira vez na carreira. Em 2025, ele chegou até a terceira rodada do torneio antes de ser eliminado pelo britânico Jack Draper.

Atual número 30 do ranking da ATP, Fonseca vai jogar na estreia contra um jogador vindo do qualifying ou um lucky loser (atleta derrotado no quali que entra na chave após desistências de última hora).

Caso avance nas primeiras rodadas, o brasileiro pode ter pela frente um dos maiores nomes da história do tênis: Novak Djokovic. O sérvio aparece no mesmo quadrante da chave e pode ser o adversário de Fonseca já na terceira rodada, enquanto busca o 25º título de Grand Slam da carreira.

Já Bia Haddad, atual número 78 do ranking da WTA, estreia contra a britânica Francesca Jones, número 105 do mundo. As duas já se enfrentaram duas vezes no circuito, ambas em 2021, com duas vitórias da paulistana.

Semifinalista de Roland Garros em 2023, a brasileira tenta reagir após uma temporada difícil, com apenas quatro vitórias em 19 partidas em 2026.